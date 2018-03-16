Олеся Садовская: Привлечем к ответственности чиновников вплоть до министерств 3 16.03.2018, 10:16

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Фото: belprauda.org

Активистка из Молодечно продолжает вести борьбу с произволом властей.

75 000 рублей компенсации морального вреда требует Олеся Садовская, член профсоюза РЭП, от Молодечненского отдела образования, районной больницы и исполкома - за то, что на основании ложного диагноза Садовской присвоили ее дочери статус "оставшейся без попечения родителей".

23 марта суд Молодечненского района рассмотрит иск Олеси Садовской о возмещении вреда, причиненного органами власти в сумме 75.000 белорусских рублей. Ответчиками выступают Министерство финансов, Молодечненский районный исполнительный комитет, отдел образования и Центральная районная больница, пишет praca-by.info.

События произошли в 2015 году, однако более двух лет понадобилось, чтобы признать их нарушениями. До настоящего времени никто из виновных чиновников даже не извинился. Более того: никого даже не привлекли к ответственности.

Центральная районная больница, согласно претензии иска, халатно отнеслась к соблюдению права Олеси Садовской на неразглашение врачебной тайны. И выдала информацию о ее диагнозе Молодечненскому отделу образования - вернее, начальнику И.Ф. Драпезе: лицу, не уполномоченному получать информацию по тем критериям, которые отдел образования указал в запросе в больницу: "С целью разрешения вопроса о выполнении родительских обязанностей матерью". И, получив ответ из больницы, отдел образования насильственно разделил мать и дочь на целых восемь месяцев. Кроме того, заведующий Молодечненским психоневрологическим диспансером выдал эту же информацию в интервью СМИ (претензий к "Радио свобода" у Олеси Садовской нет).

Начальник образования И.Ф. Драпеза, не являясь специалистом в области психиатрии, опираясь исключительно на свою личную субъективную оценку, сделала выводы о возможной опасности матери Олеси Садовской для своей дочери. Чиновница, имея ложное представление о своих полномочиях, направила в больницу запрос об Олесе Садовской - как об обязанном лице, которым женщина никогда не являлась. В социально опасном положении ее семья никогда не находилась. Получив ответ из больницы, И.Ф. Драпеза передала в исполком заявление, куда вложила незаконно добытую информацию о наличии заболевания у Садовской.

Исполком законность данного заключения не проверил и по своей халатности при живой матери присвоил ребенку статус "оставшейся без попечения родителей".

Видимо, заручившись поддержкой исполкома, начальник образования через гражданский иск в судебном порядке организовала отобрание ребенка у Олеси Садовской. Девочка восемь месяцев жила в приемной семье.

5 марта состоялось предварительное заседание.

После суда Олеся Садовская поделилась своими впечатлениями:

- Поразило то, что больница и отдел образования использовали перечень заболеваний, при которых родители не могут выполнять родительские обязанности, не по его прямому назначению - для возмещения убытков, причиненных обязанными лицами, - а чтобы отбирать детей из семьи. Буквально пару лет назад органы опеки Молодечно уже проиграли суд за такую позицию, и Минздрав дал разьяснения. Но безнаказанность виновных налицо. Как видим, молодечненские чиновники не усвоили тот урок. Поэтому обсуждается вопрос о постановке суду дополнительных требованиях и привлечении дополнительных ответчиков из контрольных инстанций вплоть до министерств за бездействие, принятие неэффективных мер реагирования и создание условий по допущению повторения уже известных нарушений. Больше добавить нечего, так как отстаивать мою позицию в суде будут представители, возможно, не одной общественной организации.