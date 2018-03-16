Washington Post: Трамп собирается отправить в отставку Макмастера 16.03.2018, 10:57

Герберт Макмастер

Предполагается, что Макмастер будет смещен с поста не сразу.

Президент США Дональд Трамп решил сменить советника по национальной безопасности, отправив в отставку Г.Р. Макмастера, сообщает газета Washington Post (перевод – «Голос Америки»).

По данным Post, предполагается, что Макмастер будет смещен с поста не сразу: Трамп готов подождать, чтобы не унизить Макмастера и выбрать ему подходящую замену.

Как сообщает газета со ссылкой на пять знакомых с ситуацией источников, Трамп рассматривает несколько возможных кандидатур, среди которых бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон и глава аппарата Совета по национальной безопасности Кит Келлог.

Планируемая отставка Макмастера – часть масштабных кадровых перестановок на высших уровнях администрации, и есть опасения, что последуют новые увольнения.

«Перемены будут всегда, – отметил в четверг президент, беседуя с журналистами. – И я думаю, вы хотите перемен. Мне всегда хочется разного».

Однако в четверг вечером пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс написала в «Твиттере», что слухи об отставке Макмастера ложны. Она добавила, что только что беседовала с президентом и Макмастером, и, «вопреки сообщениям, у них хорошие рабочие отношения, и никаких перемен в Совете по национальной безопасности не наблюдается».

В ходе ежедневного брифинга в Белом доме, Сандерс попросили описать текущее состояние отношений между Трампом и Макмастером.

«Президент и генерал Макмастер продолжают вместе работать, чтобы оказывать давление на Россию и делать то, что нужно. Опять же, полагаю, что позицию администрации можно оценить просто по мерам, которые мы приняли сегодня, введя новые санкции в отношении России», – сказала она.

Однако в последние недели Трамп не раз вступал в споры с Макмастером.

В прошлом месяце президент раскритиковал советника, когда тот назвал «неоспоримым» российское вмешательство в выборы 2016 года.

«Генерал Макмастер забыл сказать, что Россия никак не повлияла на результаты выборов 2016 года, и что единственный сговор был между Россией и лгуньей Х (президент часто использует это прозвище в адрес Хиллари Клинтон – ред.)., Национальным комитетом демократической партии и демократами», – написал он в «Твиттере».

Сообщения об отставке Макмастера появились спустя всего пару дней после внезапного увольнения госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Если Трамп не отступит от этого решения, Макмастер станет уже вторым советником по национальной безопасности, покинувшим пост за время президентства Трампа.

Первый, Майкл Флинн, был уволен спустя несколько недель после начала работы, когда выяснилось, что он ввел Белый дом в заблуждение относительно своих контактов с Россией.