Макрону подарили книгу Олега Сенцова 1 16.03.2018, 11:11

Президент Франции получил сборник рассказов украинского режиссера, который находится в российской тюрьме.

Во время открытия Парижской книжной ярмарки президенту Франции Эммануэлю Макрону подарили книгу рассказов украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ. Об этом 15 марта сообщила в Facebook пресс-служба посольства Украины во Франции, пишет «Гордон».

Отмечается, что сборник Сенцова уже перевели на французский. До этого Макрон отказался посещать российский стенд.

25 августа 2015 года Сенцова приговорили в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.