Кино с уроженкой Светлогорска попало в топ-10 самых кассовых фильмов мира 16.03.2018, 11:25

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Александра Бортич снялась в главное роли.

По итогам прошлой недели российский фильм «Я худею», с уроженкой Светлогорска Александрой Бортич в главной роли, оказался в десятке самых кассовых фильмов международного бокс-офиса, пишет сайт lovesun.by.

Актриса Александра Бортич для роли в «Я худею» набрала, а затем сбросила 20 кг.

Комедия Алексея Нужного расположилась на девятом месте заработав $5,8 миллионов. Кроме российской ленты в ТОП-10 прошлой недели также попали:

- «Черная Пантера» (100 млн долларов),

- «Операция в Красном море» (23,5 млн долларов),

- «Красный воробей» (15,7 млн долларов),

- «Tomb Raider: Лара Крофт» (14,1 млн долларов),

- «Форма воды» (11,3 млн долларов),

- «Детектив из Чайнатауна 2» (10,2 млн долларов),

- «Брат Баджранги» (8 млн долларов),

- «Излом времени» (6,3 млн долларов) и

- «Ночные игры» (5,4 млн долларов).

Нужно отметить, что в родном для Бортич Светлогорске, «Я худею» не был занесён в репертуар местного кинотеатра ни на прошлой, ни на нынешней неделях. Кстати, «Форму воды», совсем недавно получившую четыре «Оскара», тоже так и не показали в «Спутнике».