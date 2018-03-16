Что привлекает белорусских работников в Польше 16.03.2018, 11:48

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Беларусь входит в число шести стран, для которых доступна упрощенная схема трудоустройства в Польше.

Если говорить о странах ЕС, то больше всего белорусов уезжает на работу в Польшу. К такому выводу пришли эксперты, исходя, в частности, из того, что число выданных белорусам польских рабочих виз постоянно растет. Но точное количество работающих за границей белорусов не позволяют определить страновые особенности учета иностранной рабочей силы.

Впрочем, судить об этом показателе можно по некоторым цифрам. Так, количество регистраций готовности польских работодателей взять на работу белорусов выросло с 4017 в 2014 году до 58 046 в 2017-м. Однако, как сообщил DW первый советник посольства Польши в РБ Мартин Войцеховский, из выданных в 2017 году польскими консульствами в Беларуси 418 651 виз, рабочих - 35 381.

Для сравнения: посольство ФРГ выдало 36 222 виз, из них для осуществления трудовой деятельности - 317. Но это, уточняют в диппредставительстве, помимо EU Blue Card для высококвалифицированных специалистов и виз для водителей-международников, а также, помимо виз для волонтеров и нянь, для участников ряда образовательных и обучающих программ, прохождения практики, курсов повышения квалификации. Такие визы по законам ФРГ считаются выданными для осуществления трудовой деятельности.

Что привлекает белорусов в Польше

Что же делает Польшу такой привлекательной страной для белорусских мигрантов? Никаких особых условий трудоустройства в Польше исключительно для белорусов нет. Но Беларусь входит в число шести постсоветских стран, для которых доступна упрощенная схема трудоустройства. Кроме того, обладателям карты поляка (а их в Беларуси более 100 тысяч) разрешение на работу не нужно, отмечает в интервью DW Андрей Елисеев, академический директор варшавского аналитического центра EAST, автор исследования "Миграция между Беларусью и Польшей: Современные тенденции и перспективы".

Елисеев поясняет процедуру: польский работодатель регистрирует в местных органах власти намерение трудоустроить на сезонную работу белоруса, и этого документа достаточно для получения рабочей визы. В рамках этой схемы число регистраций для белорусских трудовых мигрантов от польских работодателей всего за несколько лет возросло почти в 15 раз. В 2017 году регистраций было почти 60 тысяч, но реально трудовых мигрантов - меньше, так как некоторые получают несколько приглашений от разных работодателей, то есть речь идет о числе зарегистрированных намерений.

Сравнение уровня зарплат и стоимости товаров и услуг - не в пользу Беларуси. Кроме того, с 1 января 2018 года упрощены схемы трудоустройства. Например, при приглашении на сезонную работу в сфере сельского хозяйства, садоводства либо туризма (до 9 месяцев), а также на кратковременную (до 6 месяцев) несезонную работу не нужно получать стандартное разрешение на работу.

Поскольку упрощенная схема трудоустройства позволяет относительно без хлопот трудоустроиться в Польше легально, масштаб нелегальной миграции, отмечает доцент Академии управления при президенте РБ Ирина Вашко, оценить сложно. Но, по словам Андрея Елисеева, она "вряд ли превышает 15 процентов".

"Работаю легально, чувствую себя комфортно"

Один из тех, кто уехал в Польшу работать легально, - 29-летний минчанин Денис Соколовский. В Польше он уже три года. Уехал по предложению знакомого, открывшего в пригороде Варшавы станцию техобслуживания автомобилей. По образованию техник-механик, специалист по гидропневмосистемам мобильных технологических машин, выпускник минского государственного автомеханического колледжа.

В интервью DW Денис рассказал, что в Беларуси немного поработал на тракторном заводе на линии сборки самых новых белорусских тракторов, но потом оказалось, что по специальности он нигде не нужен. "Ремонт авто был хобби, понравилось, поработал на СТО в Минске", - сказал Соколовский. В Польше, по словам Дениса, ему комфортно, в том числе и потому, что "не встречал еще ни одного профессионала-автомеханика, все самоучки", больше трети его клиентов - живущие в Польше белорусы.

Возвращаться на родину Денис не собирается, не исключает переезда в другую страну ЕС. Уезжал он по рабочей визе, по истечении срока действия карты временного пребывания планирует получить карту постоянного пребывания.

"Врачу найти работу в Польше - не проблема"

Брестчанка врач-стоматолог Ольга Жолнерук уехала из Беларуси 5 лет назад: "Сначала муж - по работе, потом и я вместе с годовалой дочкой. Польша - ближайший сосед, о другой стране и не думали". Еще до отъезда Ольга выучила польский язык и сдала половину экзаменов, необходимых для признания диплома.

Первые три года семья жила в Варшаве, потом переехала в Гданьск. В том, что найти работу для врача в Польше не проблема, Ольга убедилась быстро. Уезжала по учебной визе, сейчас есть вид на жительство. Работой своей Ольга довольна, хотя говорит, что работается в Польше "как везде". Сейчас она номинирована на позицию лучшего врача-стоматолога в Гданьске, а голосуют пациенты на сайте газеты Dziennik Bałtycki. Возвращаться в Беларусь семья Жолнерук не планирует.

"Трудовая миграция в Польшу преимущественно мужская"

Косвенное свидетельство роста трудовой миграции в Польшу - рост числа фирм, предлагающих вакансии. Директор одной из них - ООО "Международное кадровое агентство" - Артем Чертович, рассказал DW, что работает только с прямыми работодателями.

А количество желающих работать в Польше Чертович объясняет тем, что в других странах сложнее устроиться на работу легально. По его словам, обращаются к ним чаще мужчины в возрасте от 21 до 55 лет, большинство вакансий - рабочие разной квалификации. Уровень зарплат - от 600 до 1500-2000 долларов США.

Тот факт, что трудовая миграция в Польшу среди белорусов "преимущественно мужская", подтверждает и Андрей Елисеев. Женщинам отведено около 15 процентов вакансий. Портрет наиболее типичного белорусского гастарбайтера в Польше: мужчина 26-40 лет, работающий в строительной или транспортной сфере в Варшавском регионе, Гданьске или Познани и их окрестностях. Однако работающих сегодня в Польше белорусов можно встретить на самых разных должностях в самых разных сферах.