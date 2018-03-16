НАТО увеличит контингент в Европе 16.03.2018, 11:59

фото: charter97.org/Иван Межуй

НАТО будет создавать дополнительные условия для постоянного базирования войск.

Главком НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявил о необходимости увеличить число войск на европейской территории, сообщает Reuters.

По его словам, ротационное присутствие войск в Европе не обеспечивает нужного уровня и надо создавать дополнительные условия для постоянного базирования войск.

Что касается ротационного или постоянного присутствия, я считаю, что нам нужно больше сил в Европе. Я не думаю, что наши позиции достигли подходящего и требуемого уровня. Поэтому думаю, что мне хотелось бы иметь (дополнительные) постоянные силы, — сказал Скапарротти на слушаниях в палате представителей конгресса.

В свою очередь министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что польская армия передислоцирует дивизию с запада на восток страны — ближе к российской границе.

Моей целью является создание в восточной Польше новой дивизии профессиональной армии, — заявил министр.

Как отметил президент страны Анджей Дуда, Россия готова применить военную силу для достижения своих целей.

В качестве примера он вспомнил белорусско-российские учения «Запад-2017», которые демонстрируют модель полномасштабного конфликта с НАТО.