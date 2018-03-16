Миллиардер Алан Говард решил инвестировать в криптовалюты 16.03.2018, 12:36

Алан Говард

54-летний миллиардер уже нанял сотрудника для работы с цифровыми активами.

Миллиардер Алан Говард, планирует вкладывать больше средств в цифровые активы и технологию блокчейн, сообщает altcoin.info.

Партнеры Говарда по хедж-фонду Brevan Howard Asset Management, который он основал, уже сделали подобные инвестиции. Хотя хедж-фонд, под управлением которого находятся активы на $9,1 млрд, не занимается торговлей криптовалютами.

54-летний миллиардер уже нанял одного сотрудника для работы над инициативами в области цифровых активов. В ближайшее время Говард планирует расширить штат, поскольку он собирается инвестировать в блокчейн-стартапы и принимать участие в ICO.

Интерес Говарда к криптовалютам контрастирует с враждебностью и скептицизмом многих финансовых экспертов, от Джейми Димона до Уоррена Баффета. Недавние скачки курса Биткоина повергли в шок даже самых опытных экспертов.

Тем не менее, у криптовалют есть достаточно известные сторонники, в том числе бывший менеджер по макрофондам Майк Новограц и миллиардеры-инвесторы Марк Кубан и Питер Тиль.

Криптовалюты привлекли внимание инвесторов в 2017 году, когда цена на биткоин била все рекордные максимумы. Бурный рост и последующее снижение на 42 процента с начала 2018 стали толчком для тщательных проверок со стороны регулирующих органов во всем мире.

Прошлый год оказался для фонда Алана Говарда самым неудачным за последние 14 лет, в основном из-за отсутствия волатильности на фоне стимулов центрального банка, которые помешали трейдерам заработать. Поэтому интерес миллиардера к криптовалютам, скорее всего, вызван поиском чего то более интересного и перспективного.