Польша хочет упростить процедуру трудоустройства иностранцев 16.03.2018, 12:59

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Правительство страны работает над новыми положениями социально-миграционной политики.

Правительство Польши работает над новыми положениями социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание в Польше трудовых мигрантов, в частности, из Украины. Об этом сказал во время XI Форума «Европа-Украина» министр инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский, передает «Радио Польши».

По его словам, польским фирмам будет проще трудоустроить иностранцев из-за восточной границы страны. Также польское правительство хочет внимательно изучить, в каких регионах и в каких отраслях нужны рабочие, каких компетенций и профессии. Кроме того, новые положения призваны улучшить гражданам Украины условия ведения бизнеса в Польше.

В свою очередь Анджей Коркус, владелец фирмы по найму иностранцев EWL Group, отметил, что у Польши либеральная миграционная политика, но прохождение всех формальностей занимает длительное время. Предприниматель предложил нанять дополнительных чиновников для выдачи разрешений на работу.

В то же время он предостерег, что хорошие работники не будут долго ждать необходимые документы, а трудовых мигрантов из Украины все активнее ищут предприниматели из Чехии, Словакии и Венгрии.

Работа над новой миграционной политикой в Польше продолжается несколько месяцев. Как добавил министр Квециньский, она ускорилась после реконструкции польского правительства. Новые положения будут готовы до летних каникул.