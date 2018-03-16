Геннадий Федынич: Уже в апреле можем начать добиваться международных санкций 16.03.2018, 13:18

Такие шаги будут сделаны, если не прекратится давление на активистов профсоюза РЭП.

За последние несколько дней из рейсового транспорта на белорусско-литовской границе для проведения углубленного личного досмотра были сняты четверо активистов Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности: заместитель председателя организации Зинаида Михнюк, координатор молодежной сети профсоюза РЭП Анна Дусь, заместитель председателя Гомельского профкома РЭП Андрей Стрижак и редактор сайта организации Евгения Стрижак.

Все они связывают повышенную бдительность таможенников и пограничников с уголовным делом в отношении главы РЭП Геннадия Федынича, пишет "Народная воля".

Об обстоятельствах инцидента на белорусско-литовской границе рассказывает Анна Дусь.

"Экран мигнул красным"

- 7 марта я возвращалась в Минск поездом из Вильнюса, - рассказывает Анна. - Уже знала, что за несколько часов до этого на пограничном переходе "Гудогай" с поезда для досмотра сняли Зинаиду Михнюк. Меня с поезда сняли там же. Без объяснения причин. Единственное, что сказали пограничники: будто мой паспорт находится в "ненадлежащем состоянии". Что конкретно ненадлежащего в моем документе - не сказали, при том что по этому же документу, даже с той же визой, я раньше неоднократно пересекала в том числе и белорусско-литовскую границу.

Я заметила: когда пограничники стали проверять мой паспорт с помощью специального компьютера, экран мигнул красным. После этого мне сообщили, что меня оставляют в Гудогае для личного досмотра. Меня заставили заполнить декларацию, хотя никаких вещей или денежных средств, которые подлежали бы обязательному декларированию, у меня с собой не было.

Все, что произошло, я расцениваю как неприкрытое давление на независимых активистов.

Никаких официальных объяснений, что конкретно я нарушила, чем вызван такой интерес ко мне со стороны белорусских пограничников и таможенников, я не получила. Сейчас у меня на руках есть только протокол осмотра и больше ничего.

Через несколько дней после тщательного досмотра Зинаиды Михнюк и Анны Дусь в подобную ситуацию попали Андрей и Евгения Стрижак.

Раздевают до нижнего белья

- 13 марта у 9 вечера мы возвращались рейсовым автобусом из Вильнюса в Беларусь, - рассказывает Андрей. - Нас с Евгенией Стрижак сняли с автобуса в пункте пропуска "Каменный Лог". Во время проверки наших документов мне удалось увидеть часть экрана компьютера, на котором работают пограничники. На экране появилась красная рамка с красным крестиком и какой-то дополнительный текст. К нам подошел начальник пограничной смены, который принял решение снять нас с автобуса. После нас передали таможенникам. Решение о проведении личного досмотра принималось там же на месте - считайте, задним числом. То есть после того, как нас сняли с автобуса. Таможенники связались со своим руководством для проведения личного досмотра. Такое разрешение ими было получено.

Сама процедура личного досмотра в сегодняшней Беларуси такая: человека в присутствии двух свидетелей раздевают до нижнего белья, чтобы убедиться, что под одеждой нет никаких запрещенных для провоза вещей. При этом ни письменного, ни устного обоснования, зачем такой досмотр в отношении нас проводится, нам не дали. Об этом я сделал соответствующую запись в акте досмотра. Я собираюсь обжаловать действия таможенников как неправомерные.

"Это открытое давление на активистов ..."

Прокомментировать ситуацию с досмотром активистов РЭП "Народная Воля" попросила руководителя организации Геннадия Федынича.

- Очевидно, что на белорусскую границу вернулись "черные списки". Хотя исчезали ли они - вопрос. Для того, чтобы убедиться в случайности или неслучайности своих задержаний на границе, и Анна Дусь, и Андрей Стрижак на днях вновь попытаются выехать за границу. Если ситуация повторится, то Независимый профсоюз радиоэлектронной промышленности оставляет за собой право начать работу в направлении того, чтобы против людей, которые чинят это беззаконие, были введены определенные международные санкции. Мы ожидаем, что в апреле в Беларусь приедет миссия международных профсоюзных организаций и пройдет конференция с участием представителей Международной организации. Там мы расскажем о случаях давления на наших активистов.

Хотя лично я убежден: за всем этим стоит КГБ Беларуси. Таможенники и пограничники - это просто инструменты для давления. И давление этот связано с уголовным делом, возбужденным в отношении меня и Игоря Комлика.

Мы направили несколько обращений о том, что дело должно быть закрыто, и в прокуратуру, и в администрацию Лукашенко. Отовсюду пришли отписки. Нам не разрешили ни одного из 17 пикетов по стране, на которых мы собирались доводить всю абсурдность возбужденного уголовного дела. Все это свидетельствует о том, что власть не готова идти на контакт.