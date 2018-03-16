Казаки Кубани призвали бойкотировать «выборы Путина» 5 16.03.2018, 13:15

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По их словам, настало время «остановить кровавую бойню с братским украинским народом».

В преддверии «выборов Путина» казаки Кубанского казачьего войска, поддерживающего Комитет освобождения Кубани – представительский орган Кубанской народной республики, выступили с заявлением, которое свидетельствует о нарастании неприятия в РФ политики «нацлидера». Касается оно предстоящих «выборов», которые таковыми можно назвать исключительно условно, ибо результат их предопределен, пишет сайт «Информационное сопротивление».

Между тем, казаки Кубани, выступающие за самоопределение региона, призвали сограждан игнорировать так называемые «выборы президента РФ», а также в очередной раз высказали поддержку идее создания КуНР.

«Мы, кубанские казаки, не можем больше терпеть засилья зла, лжи, лицемерия и подлости на нашей земле… Прогнившие насквозь коррумпированное «путинское» окружение во главе с путиным ворует миллиарды, а миллионы жителей России нищают», - заявляют представители казачества, свободного от путинских «скреп».

По их словам, настало время «остановить кровавую бойню с братским украинским народом». Все должны знать про отношение режима к жителям России, которые обманом, увещеваниями и угрозами были направлены на Украину и в Сирию, которых после смерти хоронят как собак в безымянных могилах. Заявляем о поддержке «КОМИТЕТУ ОСВОБОЖДЕНИЯ КУБАНИ» и «КУБАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ»! Считаем, что только полная независимость от «кремля» позволит создать демократическое государство! Призываем братьев-казаков и всех жителей РФ поддержать наш протест против «режима путина»! Хочешь показать, что ты свободный человек – бойкотируй циничный акт под названием «Перевыборы путина на еще один срок», - говорится в распространенном ими заявлении.

Очевидно, что это лишь первые ласточки народного гнева, который со всей мощью обрушится на Путина и его окружение. Наиболее активная часть российского общества постепенно осознает всю никчемность кремлевского режима, а также убийственные перспективы, к которым ведет государство «нацлидер». Особенно примечательно, что протестные настроения зреют на Кубани, которая имеет исторически сложившиеся тесные связи с Украиной, более того, некогда Кубань была частью Украины. Это сегодня дает повод казакам и активистам КуНР говорить о том, что для многих в России пока не совсем понятно – о преступном режиме, агрессии против Украины.

Все эти негативные обстоятельства подталкивают некоторые регионы России, не только Кубань, к необходимости самоопределения. Это является для Кремля крайне негативным сигналом на фоне разгромных поражений на внешней арене, и является предвестником неминуемых политических катаклизмов, вершиной которых обязательно станет распад Российской Федерации.