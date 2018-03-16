Дмитрий Полиенко: 25 марта - славная дата в белорусской истории 16.03.2018, 13:36

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Отец политзаключенного рассказал, о чем Дмитрий Полиенко пишет в письмах.

Отец политзаключенного Дмитрия Полиенко рассказал сайту palitviazni.info о том, что сын пишет в письмах на волю.

"Прежде всего, его, безусловно, беспокоит здоровье", - говорит Александр Николаевич.

"У сына рана на ноге не заживает, и врачи не знают, что с этим дальше делать, - рассказывает Александр Полиенко. - Последний раз свидание у меня с ним было только в прошлом году, а теперь собираюсь наведаться ближе к 26 мая, когда у Дмитрия будет день рождения".

Письмо от сына из колонии Александр Николаевич получил буквально несколько дней назад.

"Спасибо за посылку, - пишет Дмитрий Полиенко. - 26 мая ты наведаться ко мне не сможешь, так как в выходные дни нет свиданий. Рассчитывай приехать 25 или 28 мая. Но посылку в эти дни не примут, она разрешена только с июня. Что касается здоровья, то здесь новости не очень хорошие. Проблемы с ногой остаются, может даже гангрена... Там рана простая, но никак не заживает. Уже седьмой месяц хожу к врачу. Если узнаю что-то более конкретное, то напишу, какие лекарства мне нужно отправлять".

В конце письма Дмитрий напоминает, что 25 марта - славная дата в белорусской истории.

"Обязательно выходи на праздник!" - советует Дмитрий отцу.

Напомним, Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании "Критическая масса", которое проходило 29 апреля 2016 г. в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района г. Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел) и частью 2 статьи 343 УК (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера). В итоге Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района г. Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (скорее всего, УВД Заводского района), и отменена отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжало ние, активиста отправили в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1,5 года (с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016 году).

Дмитрию Полиенко можно присылать письма поддержки по адресу: 213800 Могилевская область, г. Бобруйск, ул.Сикорского, 1. ПК-2, отряд № 9.