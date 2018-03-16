МИД Турции: Крым был присоединен Россией после незаконного референдума 1 16.03.2018, 13:49

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Турция сделала жесткое заявление по Крыму.

Крымский полуостров был присоединен (annexed) Россией после незаконного референдума, состоявшегося четыре года назад. Об этом в день проведения «референдума» 16 марта сообщает Министерство иностранных дел Турции, пишет сайт «Крым.Реалии».

«Мы повторяем, что мы не признаем сложившуюся де-факто ситуацию, вызванную этим актом, который является нарушением международного права, и подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы будем продолжать внимательно следить за развитием событий в Крыму, особенно относительно ситуации с крымскими татарами, коренными жителями полуострова», – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт 15 марта отметила, что четыре года назад Россия провела незаконный, сфабрикованный «референдум» в Украине, пытаясь прикрыть им аннексию украинской территории.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.