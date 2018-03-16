К гомельскому активисту Аникееву пришли с обыском «из-за оскорбления Лукашенко» 2 16.03.2018, 14:14

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Борис Аникеев

Активиста посадили в служебный автомобиль и увезли в отделение милиции.

Журналист Кастусь Жуковский ведет стрим, пишет «Белсат».

Сначала в дом Бориса Аникеева зашли два милиционера, ничего не объяснив и закрыв дом изнутри. Позже количество сотрудников увеличилось до девяти. Позже Бориса Аникеева посадили в служебный автомобиль и увезли в отделение милиции.

Ранее в Минске с обыском по делу о клевете на Лукашенко приходили домой к популярному видеоблогеру Степану Светлову ( «NEXTA»). Также милиционеры приглашали на беседу другого видеоблогера из Минска Павла Спирина – чтобы решить, нужно ли его привлекать к ответственности за оскорбление главы государства за фильм «Отчим».