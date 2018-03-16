В Минске прошел концерт памяти Михаила Анемподистова 16.03.2018, 14:19

На стихи поэта исполнили песни музыканты разных поколений.

Музыканты разных поколений исполнили песни на стихи белорусского поэта Михаила Анемподистова, который безвременно ушел из жизни в январе этого года. Одновременно в фойе клуба "Брюгге" была организована мини-выставка плакатов, передает «Радыё Рацыя».

Говорит председатель Союза дизайнеров Дмитрий Сурский:

- Михаил Анемподистов был очень разный. Он был, во-первых, искренний и всегда говорил правду. На Михаила можно было просто опереться.

Для многих Михал Анемподистов остался символом белорусской рок-поэзии 90-х. Песни на его слова поют Дмитрий Войтюшкевич, Лявон Вольский, Кася Камоцкая и другие белорусские музыканты.

Рассказывает лидер группы "Крама" Игорь Варашкевич:

- Песня, которую я не пел уже 30 лет зазвучала по-другому, для меня по-другому. Я там тоже почувствовал самого Михаила, того, каким он был 30 лет назад. Совсем молодой. Осталось много, но могло остаться еще больше. Он мог сделать больше, безусловно.

Собранные деньги от продажи билетов с концерта организаторы планируют пожертвовать на памятник Михаилу Анемподистову. Также стартовала кампания по переизданию книги, которая стала его последней большой работой.