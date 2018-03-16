«Мы только плавим металл, а Бог заливает» 16.03.2018, 14:32

Фото: Ирина Ареховская/Белсат

Как создают памятную доску к 100-летию БНР.

Солнечное, слишком морозное для середины марта утро. Промышленный район Минска. На проходной скульптурного комбината нас встречает начальник производства Михаил Лесневский. Именно под его техническим руководством на комбинате отлили из бронзы почетную доску к 100-й годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Средства на нее собрали 270 спонсоров за пять часов, сообщает «Белсат».

Игорь Засимович – создатель доски, белорусский скульптор. Автор ряда памятников знаменитым белорусам, в том числе мемориальной доски в честь Рыгора Бородулина. Доску к 100-летию БНР Засимович создал по оригиналу 1993 года авторства другого известного мастера Алеся Шатерника. Сам Шатерник сейчас живет в США и работу над проектом поручил Засимовичу.

Мы заходим в цех. Сейчас здесь прохладно, но когда работают печи, льется металл – жара стоит невыносимая, рассказывает Михаил Лесневский. Он объясняет, как происходит создание скульптуры шаг за шагом.

«Первый этап – принятие модели в формовку. Из художественной мастерской грузчики привозят гипсовую форму. Далее мы производим «восковку» – это отпечаток модели в воске. После автор своими тонкими инструментами прорабатывает воск по своему замыслу».

После этого восковую форму кладут в песок, постепенно удаляют воск и получается готовая форма для заливки металла. Вот теперь становится жарко. Без маски и респиратора находится в цехе невозможно.

«Бронзу можно заливать при температуре около 1250 градусов. Она варится в печи, а после готовности печь переворачивается и металл соломенно-желтого цвета с синими огоньками льется в форму».

От начала и до конца над отлитием работают 7 человек. Автор доски, скульптор Игорь Засимович присутствовал на всех этапах формовки и обработки своего творения.

Отличия от первоначальной модели, образца 1993 года, хотя небольшие, но есть. Ранее меч всадника был за головой, а теперь будет над ней. Пока мы видим отдельные, немонтированные детали: меч, коня, туловище всадника.

Наш собеседник переставляет их, детали настолько фигурные и тонко сделаны, что становится страшно: только бы не упали.

«Важен каждый этап, одно неправильное движение – и можно все испортить. Мы даже не любим пускать чужих в цех. Ведь старые литейщики говорят: мы только плавим металл, а Бог заливает».

Свой окончательный вид доска получіт не позднее утра следующего вторника. После автор заберёт её и 24 марта вывеску торжественно установят на улице Володарского, 9. Разрешение на установку дали городские власти. Сбор средств был объявлен 2 марта и уже через пять дней люди собрали необходимую сумму – 6154 рубля. Количество спонсоров (270) отмечено на срезе таблицы.