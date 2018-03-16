The Times: У Абрамовича могут конфисковать «Челси»2
- 16.03.2018, 14:30
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Британские власти готовят аналог «списка Магнитского».
Владелец «Челси» Роман Абрамович может пострадать в результате отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании, пишет sports.ru.
Как утверждает The Times, британские власти готовят аналог «списка Магнитского» — закона, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, выведших свои деньги на Запад.
Если будет выяснено, что Абрамович приобретал активы в Англии за добытые незаконным путем деньги, то он может подвергнуться санкциям вплоть до полной конфискации активов — в том числе и «Челси».