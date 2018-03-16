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The Times: У Абрамовича могут конфисковать «Челси»

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  • 16.03.2018, 14:30
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Роман Абрамович
Фото: EPA

Британские власти готовят аналог «списка Магнитского».

Владелец «Челси» Роман Абрамович может пострадать в результате отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании, пишет sports.ru.

Как утверждает The Times, британские власти готовят аналог «списка Магнитского» — закона, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, выведших свои деньги на Запад.

Если будет выяснено, что Абрамович приобретал активы в Англии за добытые незаконным путем деньги, то он может подвергнуться санкциям вплоть до полной конфискации активов — в том числе и «Челси».


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