Четыре экс-фигуранта «дела патриотов» требуют компенсацию 16.03.2018, 14:54

Патриоты направили иск о возмещении морального вреда в минский суд.

Бывшие фигуранты дела «о подготовке массовых беспорядков» Андрей Дундуков, Виктор Мороз, Сергей Стрибульский и Виктор Данилов направили коллективный гражданский иск в суд Московского района Минска, пишет правозащитный центр «Весна».

Истцы просят компенсировать моральный ущерб, причиненный в результате незаконного задержания, привлечения их в качестве обвиняемых, содержания под стражей, а также применения подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ответчиком в деле выступает Министерство финансов.

Предварительное судебное слушание назначено на 27 марта, 14.30. Дело будет рассматривать судья суда Московского района Ольга Кравченко.

В своем иске бывшие фигуранты дела «o подготовке массовых беспорядков» ссылаются на статьи 939 и 968-970 Гражданского кодекса РБ, предусматривающие возмещение морального вреда за счет государственной казны независимо от вины причинителя вред.

Истцы считают, что они должны получить денежную компенсацию, так как все это время, которое провели за решеткой, а также после освобождения испытывали большие моральные страдания. Так, один из истцов Сергей Стрибульский говорит, что решил добиваться компенсации именно из-за своей тревоги за близких, друзей и из-за их переживаний за его судьбу. Бывший фигурат громкого дела больше всего сожалеет об украденном времени. Также истцы связывают свои моральные страдания с чувством унижения чести и достоинства в результате дискредитации в государственных СМИ, с чувством правовой незащищенности, со снижением для некоторых из них социального и профессионального статуса и т.д.

В ходе предварительного слушания у Дундукова, Мороза, Стрибульского и Данилова будет возможность представить все доказательства по сути дела, то есть подробно рассказать об обстоятельствах, которые повлияли на их моральное состояние во время заключения и после него.

Напомним, уголовное дело по ч.3 ст.293 УК было возбуждено КГБ накануне акции 25 марта 2017 года. В рамках нее были задержаны более 30 человек, которые содержались в следственных изоляторах КГБ и МВД, постепенно часть из них была освобождена из-под стражи и уголовное преследование против них было прекращено, а 16-ти фигурантам было предъявлено дополнительное обвинение по статье 287 УК. На момент, когда за решеткой оставались 14 фигурантов дела, СК сообщил, что принял к производству дело о создании незаконного вооруженного формирования, а уголовное преследование тех же лиц на основании ч.3 ст.293 УК КГБ прекратил.

После появления информации о пытках в СИЗО КГБ правозащитные организации Беларуси потребовали освобождения из-под стражи всех фигурантов этого уголовного дела. 27 - 30 июня, в связи с изменением меры пресечения на подписку о невыезде, из-под стражи были освобождены все 14 обвиняемых по уголовному делу об организации незаконного вооруженного формирования, которые оставались в следственных изоляторах. 27 ноября Следственный комитет прекратил уголовное преследование всех фигурантов дела по ст. 287 УК РБ.