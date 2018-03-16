Bloomberg назвал самый дорогой и самый дешевый город планеты для жизни 16.03.2018, 15:10

Сингапур

При составлении рейтинга за основу был взят уровень жизни в Нью-Йорке.

Издание Bloomberg, со ссылкой на The Economist Group, обнародовало рейтинг самых дорогих и самых дешевых для проживания городов мира, пишет strana.ua.

Самым дешевым городом мира назвали столицу Сирии Дамаск. В топ самых дешевых городов для жизни также вошли столица Венесуэлы Каракас, самый крупный город Нигерии - Лагос и Алматы в Казахстане.

Рейтинг самых дорогих городов мира возглавил Сингапур. После него следует французская столица Париж, швейцарский Цюрих, Гонконг, столица Норвегии Осло, еще один швейцарский город Женева, южнокорейский Сеул, главный город Дании Копенгаген.

При составлении рейтинга за основу был взят уровень жизни в Нью-Йорке.

Напомним, что ранее Киев занял второе место по стоимости аренды жилья в мире в пересчете на месячную зарплату, пропустив вперед лишь столицу Венесуэлы Каракас. Об этом говорится в рейтинге, обнародованном агентством Bloomberg.