Питер Тиль: Будет один цифровой аналог золота, и это биткоин 16.03.2018, 15:40

Фото: Getty Images

Знаменитый венчурный капиталист — давний сторонник биткоина.

Венчурный капиталист и один из первых инвесторов Facebook Питер Тиль делает выбор в пользу биткоина, руководствуясь его размерами и потенциалом превратиться в «тихую гавань», подобную золоту, пишет coinspot.io.

Принимая участие во встрече членов Экономического клуба в Нью-Йорке 15 марта, Тиль заявил:

Я буду ставить на биткоин. Что касается практически всех остальных криптовалют, то на данном этапе за немногими исключениями я нейтрален или скептичен по отношению к ним. Возникнет один сетевой эквивалент золота, и та валюта, на которую вы поставите, будет самой большой.

Сооснователь PayPal разделяет мнение о том, что биткоин станет скорее средством сохранения стоимости, чем популярной валютой для повседневных транзакций.

«Я не говорю о новой платёжной системе, — заметил Тиль, добавив, что биткоин слишком «объёмен» для этого сценария использования. — Биткоин подобен груде золотых слитков в хранилище, которые никогда не перемещаются, и это инструмент хеджирования против всего мира на случай, если тот начнёт разваливаться».

По словам Тиля, вероятность того, что биткоин в итоге обесценится, равна 50-80%, а шанс его роста составляет 20-50%:

Вероятность реализации его потенциала достаточно высока, но я не берусь прогнозировать, когда это может случиться.

По мнению Тиля, существует вероятность того, что другие цифровые валюты — например эфириум — сумеют превзойти биткоин. Тиль считает, что у конкурентов могут быть лучшие характеристики, однако биткоин привлекателен своим масштабом.

По данным Coinmarketcap, 15 марта на долю биткоина приходилось больше 42% общей рыночной капитализации всех криптовалют, тогда как на долю эфириума — около 19%. Тиль сказал:

Золото продолжает оставаться золотом, поскольку это главный класс активов. Возможно, его способно заменить серебро, но пока этого, судя по всему, не происходит.

В начале января Wall Street Journal, ссылаясь на инсайдеров, сообщил, что возглавляемый Тилем Founders Fund приобрёл биткоины на сумму от $15 млн. до $20 млн. По данным CoinDesk, после того как эта информация была обнародована, биткоин в течение суток вырос на 9%. С тех пор эта криптовалюта потеряла в стоимости больше 40% и 15 марта торговалась в районе $8245.

Оптимизм Тиля не распространяется на цифровые активы в целом. Он заметил: «Я не уверен, что готов воодушевлять людей на немедленную покупку всех этих криптовалют».

Знаменитый венчурный капиталист — давний сторонник биткоина. В октябре прошлого года Тиль заявил на конференции, что люди недооценивают эту цифровую валюту.