Белорусы съездили в Исландию и сняли красивое видео 16.03.2018, 15:53

Команда показала красоту необычной страны.

Команда белорусов и россиян съездила в Исландию и сняла много интересного про красоту этой необычной страны. Onliner.by опубликовал тизерный ролик путешествия, который станет затравкой для большого видео. Парни перемещались по стране на машине, повидали много гор и водопадов, забирались в редкие локации на ледниках.

Несмотря на то что Исландия привлекает много фотографов и операторов, условия для съемки там нельзя назвать простыми: погода сменяется резко и может быть очень агрессивной, дует ветер, который просто сносит камеру со штатива. Квадрокоптеру DJI Mavic Pro, на который велась съемка, в открытом небе было еще труднее. Тем ценнее кадры, которые вы сейчас увидите.