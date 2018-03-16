МИД Украины назвал цифру миротворцев для Донбасса 2 16.03.2018, 15:59

Павел Климкин

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Павел Климкин рассказал, как продвигается вопрос по введению миротворческого контингента в Украину.

Миротворцев ООН на Донбассе должно быть не менее 15 тысяч человек, чтоб они могли контролировать всю оккупированную территорию и среди них не должно быть представителей России.

Об этом рассказал в интервью "BBC Украина" министр иностранных дел Павел Климкин.

Он рассказал, как продвигается вопрос по введению миротворческого контингента в Украину.

"Мы стараемся максимально приблизить реальную миссию. В принципе весь мир к этому готов, все готовы присоединиться к миссии. Не готова только Россия. Она сознательно сейчас играет на повышение. Этот вопрос можем продвинуть только с помощью наших союзников и друзей. Когда я последний раз общался с Лавровым (глава МИД РФ – ред.), он сам признает, что с их проекта начать невозможно. Его никто не способен реально обсуждать, он ведет в никуда, в тупик. У нас есть свой проект резолюции. Но мы договорились с США и европейскими партнерами, мы его не вносим, поскольку Россия начнет манипулировать в Совбезе и пытаться сделать какой-то компромисс. Все вопросы можно согласовать, но нужно, чтобы Россия приняла политическое решение – уйти из Донбасса", – рассказал Климкин.