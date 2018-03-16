Борис Аникеев: Я поднял весь город 1 16.03.2018, 16:07

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Борис Аникеев

Гомельского активиста хотели наказать «за оскорбление» Лукашенко.

Как активист из Гомеля Борис Аникеев отметил в разговоре с belsat.eu:

- Пришли милиционеры, закрыли дверь. Потому что у меня был пост на «Фейсбуке» (коллаж «сказочные животные» за 14 марта - прим.). Я поднял весь город, Константин Жуковский подскочил, и начали по-другому разговаривать. Отвезли в отделение, хотели закрыть в камере, начали куда-то звонить, ну и впоследствии стали, как говорю, по-другому разговаривать.

Борису Аникеева сказали, что он «оскорбил» Лукашенко и предлагали подписать протокол, но мужчина отказался:

«Говорю, на каком основании, когда приехали, забрали меня из дома, я же ничего не делал».

В результате Бориса Аникеева отпустили.