«Немецкая волна»: Швеция может сыграть роль посредника между США и КНДР

«Немецкая волна»: Швеция может сыграть роль посредника между США и КНДР1
- 16.03.2018, 16:27
Министры иностранных дел Северной Кореи и Швеции провели переговоры в Стокгольме.
В шведской столице Стокгольме состоялись переговоры министров иностранных дел Северной Кореи и Швеции Ри Чон Хо и Маргот Валльстрем.
Как сообщает DW, представители шведского правительства отказываются комментировать тему переговоров.
СМИ предполагают, что Швеция может сыграть роль посредника между США и КНДР в корейском кризисе.
В МИД Швеции отметили, что разговор "фокусируется на шведских консульских обязательствах по США, Канады и Австралии".
Министр Вальстрем после встречи со свои северокорейским коллегой отметила, что разрешение ситуации на Корейском полуострове зависит от позиций и действий заинтересованных сторон.
Пхеньян и Стокгольм имеют сравнительно тесные связи - Швеция первой среди стран Запада открыла посольство в КНДР, оно представляет также интересы США, Канады и Австралии. Шведские дипломаты играют ключевую посредническую роль.
Ранее сообщалось, что глава МИД Северной Кореи отправился в Швецию.
При этом визит Ри Йонг Хо происходит на фоне сообщений о саммите США-КНДР, который может состояться в Швеции этой весной.
Отмечалось, что в случае удачных переговоров во время него может быть проведена встреча главы КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.