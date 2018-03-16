«Немецкая волна»: Швеция может сыграть роль посредника между США и КНДР 1 16.03.2018, 16:27

Министры иностранных дел Северной Кореи и Швеции провели переговоры в Стокгольме.

В шведской столице Стокгольме состоялись переговоры министров иностранных дел Северной Кореи и Швеции Ри Чон Хо и Маргот Валльстрем.

Как сообщает DW, представители шведского правительства отказываются комментировать тему переговоров.

СМИ предполагают, что Швеция может сыграть роль посредника между США и КНДР в корейском кризисе.

В МИД Швеции отметили, что разговор "фокусируется на шведских консульских обязательствах по США, Канады и Австралии".

Министр Вальстрем после встречи со свои северокорейским коллегой отметила, что разрешение ситуации на Корейском полуострове зависит от позиций и действий заинтересованных сторон.

Пхеньян и Стокгольм имеют сравнительно тесные связи - Швеция первой среди стран Запада открыла посольство в КНДР, оно представляет также интересы США, Канады и Австралии. Шведские дипломаты играют ключевую посредническую роль.

Ранее сообщалось, что глава МИД Северной Кореи отправился в Швецию.

При этом визит Ри Йонг Хо происходит на фоне сообщений о саммите США-КНДР, который может состояться в Швеции этой весной.

Отмечалось, что в случае удачных переговоров во время него может быть проведена встреча главы КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.