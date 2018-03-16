Бобруйчанину за переводы из-за границы насчитали $10 тысяч налога 16.03.2018, 16:33

Белорус получил из-за границы больше 73 тысяч долларов.

Житель Бобруйска задекларировал за 2017 год доход в 142,7 тысячи рублей (73,8 тысячи долларов в пересчете по средневзвешенному курсу доллара за 2017 год). Мужчина уплатит в бюджет 18,6 тысячи рублей налога (9,6 тысячи долларов), сообщили tut.by в инспекции МНС по Могилевской области.

Мужчина получил солидный доход из-за рубежа, отмечают налоговики. Задекларированная им сумма дохода за 2017 год — это рекорд для Бобруйска.

Всего же в Бобруйске подали 388 деклараций о доходе за 2017 год. Общая сумма исчисленного подоходного налога составила 249,7 тысячи рублей.

Напомним, декларации можно было подавать до 1 марта. Исчисленный подоходный налог должен быть уплачен не позднее 15 мая этого года. За неуплату (неполную уплату) налогов в бюджет начисляется штраф и пени.

Напомним, в Минске самый большой задекларированный доход за 2016 год составил 27,9 миллиона рублей (больше 14,4 миллиона долларов). Вторую строчку по этому показателю занял житель столицы с суммой в 21,4 миллиона рублей (почти 11,1 миллиона долларов).