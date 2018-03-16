Ранее неизвестные письма Эйнштейна выставлены на аукцион 16.03.2018, 16:52

Также с молотка уйдет фотография великого физика.

Письма, отправленные Альбертом Эйнштейном его сестре Майе в период с 1897-го по 1951-й год, выставят на аукцион Christie’s. Торги пройдут в мае этого года. С 18 по 20 апреля письма будут выставлены на всеобщее обозрение. Также с молотка уйдет фотография Эйнштейна, сделанная в то время, когда будущему ученому было 5 лет, пишет журнал «Дилетант» со ссылкой на The Guardian.

Как отметили в аукционном доме, ученый был довольно откровенен со своей младшей сестрой. Он делился с ней мыслями, о которых не говорил кому-либо еще. Например, спустя 9 лет после разработки Общей теории относительности Эйнштейн писал: «В науке я не достиг чего-либо значительного за последние годы. Должен признаться, что с возрастом мозг работает уже не так хорошо, хотя это и не так уж неприятно».