Босния запретила въезд лидерам прокремлевских байкеров 4 16.03.2018, 17:28

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Ранее «Ночные волки» объявили тур по Балканам.

Босния и Герцеговина запретила въезд на свою территорию двум лидерам российского прокремлевского байкерского движения «Ночные волки» на следующей неделе.

Информацию об этом «Радио Свобода» подтвердили в Министерстве иностранных дел страны. Кому именно запрещен въезд и по каким причинам – там не уточнили. По данным местных СМИ, ограничение касается лидера группы Александра Залдостанова, известного по прозвищу «Хирург», а также лидера сербского отделения «Ночных волков» Саши Савичу. Причиной называют «соображения безопасности».

Ранее байкеры объявили, что в середине марта проведут тур по Балканам и посетят Боснию и Герцеговину и Сербию. Около двух десятков членов байкерского движения, которое находится с 2014 года под санкциями США за роль в поддержке Россией боевиков на Донбассе, отправятся в тур по балканским странам для «исследования культурного влияния Российской империи на Балканах», сообщили на сайте движения. Объявленный тур раскритиковал боснийский министр безопасности Драган Мектич, назвав его кампанией по запугиванию перед выборами, которые запланированы на октябрь. 12 марта помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл предупредил о росте «деструктивной роли»России на большей части Балкан.