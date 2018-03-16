Авария подъемника в Грузии: травмированы 10 человек 16.03.2018, 17:56

Людям приходилась выпрыгивать на ходу.

Канатная дорога совершила аварийную остановку и начала двигаться в обратном направлении, в результате чего пострадало 10 человек, которые получили травмы средней степени тяжести, сообщили в правительстве Грузии.

В Грузии на курорте Гудаури из-за отказа тормоза подъемник поехал в обратную сторону, в результате чего пострадали по меньшей мере 10 человек. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает Грузия Online.

Отмечено, что канатную дорогу удалось остановить только через 1,5 - 2 минуты.

"Согласно предварительной информации, на горнолыжной трассе в Гудаури канатная дорога совершила аварийную остановку и начала двигаться в обратном направлении, в результате чего пострадали 10 человек, которые получили травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении компании развития горных курортов Министерства экономики Грузии.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники лыжного патруля, бригада скорой помощи, которые перевезли пострадавших в амбулаторию Гудаури.

Грузинские власти уже связалась с компанией-производителем канатной дороги - "Доппельмаер", чтобы они выслали своих экспертов для установления причин сбоя в работе системы.

В компании развития горных курортов также заявили, что государство полностью покроет расходы на лечение пострадавших.

Также сообщается, что в связи с этим фактом МВД Грузии уже начало расследование.

Ранее сообщалось, что около 13 тысяч туристов оказались заблокированными на швейцарском горнолыжном курорте Церматт из-за сильного снегопада. Перед этим во французском департаменте Савойя снежная лавина сошла на горнолыжный курорт Тинь.