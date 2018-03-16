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Варшава и Лондон подписали меморандум о противодействии России

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  • 16.03.2018, 18:24
Фото: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET/Radek Pietruszka

Глава МИД Польши заявил, что действия России требуют решительных ответных мер.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе переговоров со своим британским коллегой Борисом Джонсоном выразил поддержку Великобритании в деле о покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Встреча глав польской и британской дипломатии состоялась 16 марта на одной из британских воздушных баз. Основной темой переговоров министров стало напряжение между Лондоном и Москвой, сообщает «Радио Польша».

Глава МИД Польши заявил, что действия России требуют решительных ответных мер: «Мы говорили об очередных шагах, которые следует предпринять. Действия России нужно оценивать в длительной перспективе. Польша хочет сыграть свою роль в мобилизации союзников в НАТО и Евросоюзе, которые выражают свой протест против нелегальных действий Кремля».

В свою очередь, глава МИД Великобритании подчеркнул, что о поддержке Лондона в его споре с Москвой заявили многие государства.

Добавим, что главы польской и британской дипломатии подписали меморандум, касающийся сотрудничества в борьбе с дезинформацией со стороны России.


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