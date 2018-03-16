Apple раскрыла дату следующей презентации 1 16.03.2018, 18:36

Скорее всего, нам покажут новые iPad и MacBook.

Компания Apple разослала западным изданиям приглашение на презентацию, которая состоится 27 марта. Об этом пишет tut.by cо ссылкой на The Verge.

В приглашении сказано, что пресс-конференция будет посвящена «новым креативным идеям для учителей и студентов». Кроме того, она пройдет не в кампусе компании Apple Park в Купертино, а в одной из школ Чикаго.

Предположим, что на мероприятии производитель может анонсировать новые планшеты iPad и обновленную версию лэптопа MacBook Air.

Последний, скорее всего, получит 13,3-дюймовый экран разрешением 2560 на 1600 пикселей. Для сравнения: в актуальном поколении MacBook Air устанавливается экран разрешением в 1440 на 900 точек.

Среди других ожидаемых изменений в сравнении с продающимся сегодня лэптопом — более быстрый процессор и улучшенная графическая система. Скорее всего, новинку также оснастят портами USB Type-C. Ориентировочная цена гаджета — 799−899 долларов.

Обозреватель The Verge утверждает, что на презентации производитель также анонсирует недорогую «стартовую» версию планшета iPad с экраном на 9,7 дюйма, который будет стоить около 259 долларов. Нынешняя базовая модель в линейке компании в США продается от 329 долларов.

По более ранним слухам, производитель планировал анонсировать планшет с дисплеем на 11 дюймов и обновленную версию 12,9-дюймового планшета. Возможно, их презентация состоится позже на конференции WWDC 2018, которая начнется 4 июня.

Напомним: 27 марта состоится презентация новых флагманских смартфонов Huawei P20 и P20 Pro, а также анонс топового аппарата Xiaomi — Mi MIX 2S.