РФ потеряла $2,4 млрд из-за беспошлинных поставок нефти в Беларусь 1 16.03.2018, 18:45

Минфин РФ оценил ущерб от промедления с нефтяным налоговым маневром.

В 2017 году бюджет России потерял 140 млрд российских рублей из-за беспошлинных поставок нефти в Беларусь. Об этом сообщил «Ведомостям» директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

Минфин РФ оценил ущерб бюджету от промедления с нефтяным налоговым маневром в 1 трлн российских рублей.

Сейчас российская нефтепереработка фактически субсидируется бюджетом: потери ему приносит таможенная субсидия в пользу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Субсидия возникает за счет того, что экспортные пошлины на нефтепродукты ниже пошлин на сырую нефть.

По словам Сазанова, основная часть субсидии приходится на НПЗ, которые получили 600 млрд рублей, еще 140 млрд рублей бюджет потерял из-за поставок в Беларусь, которая получает нефть по внутрироссийским ценам без пошлин, а 300 млрд рублей — от сдерживания цен на внутреннем рынке.

В 2018 г. потери будут расти: до 700 млрд рублей только на субсидии НПЗ, оценивали ранее аналитики Vygon Consulting, субсидия растет с восстановлением цен на нефть.

Минфин РФ предлагал полностью обнулить пошлины на сырую нефть и нефтепродукты, что компенсирует рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Увеличение ставки НДПИ вызовет рост стоимости нефти.

Российские нефтяные компании и Минэнерго не разделяют желание Минфина завершить налоговый маневр как можно быстрее.

Как ранее сообщалось, возможная реализация налоговых реформ в России может существенно снизить доходность нефтепереработки Беларуси.