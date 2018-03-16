В Лондоне начато расследование убийства соратника Березовского Глушкова 2 16.03.2018, 19:45

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Николай Глушков

Экспертиза показала, что 68-летний Глушков был задушен в своем доме 12 марта.

Лондонская полиция возбудила уголовное дело об убийстве российского предпринимателя Николая Глушкова, передает «Радио Свобода».

Экспертиза показала, что 68-летний Глушков, бывший близкий деловой партнер Бориса Березовского, был задушен в своем доме 12 марта.

Семья Глушкова извещена о решении полиции, которая оказывает родственникам моральную поддержку, говорится на сайте полиции Лондона.

Отметим, Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отравлении дочери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлии в британском городе Солсбери, а также убийстве в Лондоне Николая Глушкова – бывшего делового партнера бизнесмена Бориса Березовского.