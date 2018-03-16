В День Конституции… 16.03.2018, 20:30

Виктор Малишевский

В День Конституции остановимся на Статье 33.

15 марта в Беларуси отмечался День Конституции. Белорусский блогер Виктор Малишевский напомнил, как работает Основной закон в лукашенковской Беларуси.

«В День Конституции можно перечислять многие её прекрасные статьи, но остановимся на одной....

Статья 33. Цензура не допускается. Подробности на сайтах charter97.org и belaruspartisan.org», - написал Виктор Малишевский на своей странице в Facebook.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

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