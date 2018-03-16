Польша готова поддержать новые санкции против России 16.03.2018, 20:53

Глава польского МИД не сомневается, что Москва стоит за попыткой убийства Скрипаля.

Правительство Польши уверено, что Россия причастна к попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании. Это подтвердил министр иностранных дел Яцек Чапутович во время визита в Лондон, сообщает zn.ua со ссылкой на "Польское радио".

"Польша имеет длительную историю отношений с Россией, особенно с режимом Путина, и у нас с ними много вопросов (спорных). Наши отношения сейчас довольно тяжелые, потому что мы против агрессивного подхода России. А это лишь очередной пример", - сказал польский дипломат.

Он также добавил, что Варшава готова поддержать дополнительные санкции против России.

"Польша поддержит санкции. Конечно, для этого недостаточно двух государств, но мы обсудим этот вопрос. Я выразил свою готовность поднять этот вопрос в понедельник, во время заседания Совета по международным вопросам ЕС, и эта тема была внесена в план дискуссии", - пояснил Чапутович, призвав международное сообщество объединиться и показать России, что она не может нарушать международные правила.

Известно, что Британия разрабатывает экономические меры воздействия на богатых россиян, чьи активы находятся на туманном Альбионе.

Ранее сообщалось, что Британия высылает 23 российских дипломата в связи с отравлением Скрипаля. Дипломатических работников обвинили в шпионаже и работе на российские спецслужбы.

Напомним что 5-го марта Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери. Им обоим стало плохо в торговом центре в Солсбери.