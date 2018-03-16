Пятилетний малыш из Молодечно выиграл в «Рассмеши комика» 20 000 гривен 1 16.03.2018, 21:42

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Мальчик шутил про детский садик и заигрывал с Настей Каменских.

Пятилетнему молодечненцу удалось рассмешить ведущих юмористического шоу Владимира Зеленского и Евгения Кошевого и заработать 20 000 гривен.

В интервью kraj.by родители мальчика рассказали, как своими силами можно пробудить в сыне талант комика.

Ольгаи Сергей Куратник живут с сыновьями – пятилетним Антоном и двухлетним Мартином – в Молодечно.

Антон

Сразу после выхода программы в эфир мальчик стал настоящей звездой. Пользователи соцсетей пишут хвалебные комментарии под видео с его стендапом, а в детском саду №21, куда ходит Антон, ребята наперебой рассказывают о том, что видели его выступление.

С ребятами в детском саду

Но родители оберегают сына от свалившейся на него славы, стараясь, чтобы он воспринимал все как веселое приключение.

За первую в жизни театральную победу – «Ламборджини»

Математик по образованию мама Ольга и инженер-конструктор папа Сергей воспитывают Антона в свободе, позволяя держать в качестве домашних животных не только обычных рыбок, но даже муравьев. Чтобы вырастить сына всесторонне развитым, они поддерживают его во всех увлечениях.

Родители поддерживают все увлечения Антона

В свои пять лет Антон успел принять участие в шахматном фестивале, беговелогонках, конкурсе детского творчества «Капитошка». Любознательный молодечненец любит смотреть научные фильмы и попеременно мечтает стать то лего-дизайнером, то археологом.

– Наша с Сергеем задача – показать своему ребенку широкий горизонт возможностей этого мира, – делится Ольга. – Планов на его будущее мы не строим. Это будет его выбор, ведь он вправе заниматься тем, чем захочет. На данном этапе мы стараемся по возможности помогать ему развиваться, обретать уверенность в себе, расширять кругозор, приобретать полезные навыки. Мы вкладываем в ребенка, чтобы как-то помочь ему в дальнейшей жизни.

На сцене Антон Куратник дебютировал, когда ему был 1 год. В День защиты детей вместе с мамой он разыграл сценку на празднике костюмов в Минске. В своей номинации годовалый молодечненец оказался лучшим и победил. В награду мальчик получил «Ламборджини» на пульте управления.

– Мы увидели, что он на сцене хорошо держится. Улыбается, машет зрителям, а те его поддерживают, – не без гордости вспоминает папа.

Позже был молодечненский конкурс «Капитошка», в котором за актерское мастерство и отличную декламацию стихотворения Маршака «Вот такой рассеянный» Антону присудили первое место.

Антон на «Капитошке»

Антона хотели отдать в театральный кружок. Но по-настоящему раскрыть таланты сына получается только у Ольги.

– Мы пытались водить его в студию, но Антон – личность. Ему надо как минимум два тренера, – смеясь, рассказывает Сергей. – А это очень дорого. Так что мы поручили это маме.

– Как мама я его чувствую, знаю, как к нему найти подход, – говорит Ольга. – Пока у меня есть возможность, я буду это делать.

Шутки для «Рассмеши комика» отрабатывали на знакомых, репетировали месяц

Телезрители и жюри увидели на сцене уверенного мальчика с папкой, который выдавал шутки одну за другой. На самом деле успешному выступлению на популярном юмористическом шоу предшествовал месяц подготовки и плотных репетиций.

По видеосюжету сразу и не поймешь, но пятилетний Антон еще не умеет читать. Поэтому родители зашифровали для него все в картинках. В папке у мальчика были шпаргалки в виде иллюстраций, с которыми ассоциировались шутки. На каждую шутку – одно изображение.

– После успеха на «Капитошке» нам на глаза попалось объявление о кастинге в «Рассмеши комика». В ноябре прошлого года мы прошли отбор в Минске, а уже 16 февраля были съемки, – делятся родители. – Шутки подсказала жизнь. Мы писали с сентября, пробовали разные версии. Наш друг КВНщик помогал отсеивать или переформулировать, чтобы шутки хорошо звучали.

По словам Ольги, Антон быстро включился в процесс и сам стал придумывать шутки. Чтобы выступление было естественным и по-настоящему смешным, семья выбирала лишь те юмористические зарисовки, которые нравятся самому Антону.

– Антон у нас парень юморной. Причем шутит он с таким серьезным видом, что сразу и не поймешь, – говорит папа Сергей.

Реакцию на стендап Антона отрабатывали на родственниках. Тем, что живут далеко, отсылали видео репетиций. После комментариев близких снова работали над подачей текста, а неудачные шутки выбрасывали и заменяли их новыми.

Костюмы для выступления забыли в поезде

На запись шоу в Киев семья отправилась в полном составе. Чтобы поездка оставила приятные впечатления и не стала стрессом для мальчика, родители все тщательно спланировали и до съемок успели отдохнуть, прогуляться по городу и побывать в океанариуме.

Правда, не обошлось без курьезов. Костюмы, в которых Ольга с сыном собирались выходить на сцену, забыли в поезде по приезду в Киев.

– Мы уже вышли с чемоданами из поезда, прошли таможенную зону. И только оказавшись на вокзале, я поняла: костюмы, которые мы везли в чехле на вешалке, остались в поезде! Сергей побежал назад. На наше счастье поезд еще не уехал, и мы забрали костюмы.

«Нас в Молодечно четверо»

Самыми волнительными для Ольги были первые минуты выступления сына. Молодечненка переживала: она находится в большом зале, а Антон ее не слышит и не видит. Справится ли мальчик? Не испугают ли его большое количество зрителей и незнакомая обстановка. Но как только комики рассмеялись, от волнения не осталось и следа. В доказательство уверенности сына Ольга приводит ситуацию, которую зрители не увидели.

– Расскажу случай, который не попал в эфир. В самом начале Владимир Зеленский спросил у Антона: «Ты приехал из Молодечно. А сколько там человек живет?» Антон ему ответил: «Я не могу посчитать». А Зеленский продолжает спрашивать: «Ну, а кроме тебя люди в этом городе вообще есть?» Антон сразу же и выпалил: «Нас вообще-то четыре». В зале все тут же отреагировали смехом и аплодисментами. Понимаете, он не растерялся и сообразил, что ответить. Не каждый взрослый так смог бы! – отмечает гордая мама.

Вся семья в сборе

В запасе у Антона было больше 20 шуток. Озвучить он успел только семь. Когда мальчику предложили взять деньги, он, не задумываясь, забрал заработанные 20 000. В этот момент зрителям показали маму, которая громко кричала сыну, чтобы тот продолжал шутить.

– Меня все спрашивают, почему ты хотела, чтобы Антон шутил дальше? – смеется Ольга. – Я видела, что в запасе у него еще есть смешные шутки и хотела, чтобы он продолжил. Но я сидела в зале далеко от сцены, и Антон меня не слышал.

– Мама у нас просто азартный человек. А Антон, как настоящий мужик, знает, когда надо остановиться и дать возможность выиграть другим деткам, – резюмирует с улыбкой Сергей.

– Мы поехали на «Рассмеши комика» не ради денег, – подчеркивает мама мальчика. – Для нас и детей это было семейное приключение. Антона мы готовили к любому исходу. Мы с папой пообещали, что если он хорошо выступит, но удача ему не улыбнется, мы все равно подарим ему «Лего».

Сам Антон признался kraj.by, что ему не было страшно на сцене. Больше всего ему понравилось, когда после удачных шуток и смеха комиков загорались звездочки на сцене.

Родители, кстати, свое слово сдержали. Сразу после выступления на шоу они отправились в магазин, где купили юному комику целых два набора «Лего».

Останавливаться на достигнутом Антон и его родители не собираются.

– Планируем, как и прежде, ходить на шахматы, плавание, готовить интересные выступления и участвовать в детских конкурсах. Кроме того, Антон получил предложение от проекта M.Stand-up. Как самый молодой стендап-комик он выступит наравне со взрослыми участниками на сцене Red Bar в Молодечно.