Букмекеры считают БАТЭ главным фаворитом чемпионата Беларуси-2018
- 16.03.2018, 22:16
Букмекерская компания Maxline начала прием ставок на победителя высшей лиги 2018 года.
Главным фаворитом турнира называют БАТЭ. Коэффициент на победу борисовчан составляет 1,75. Коэффициент на итоговое поражение БАТЭ в борьбе за «золото» высшей лиги составляет 2,03, передает «Трибуна».
Второе место в списке фаворитов занимает «Шахтер» (коэффициент на победу – 3,00), третье место – минское «Динамо» (4,00), четвертое – брестское «Динамо» (5,00). Наименьшие шансы на победу – у «Смолевичей», коэффициент на их чемпионство равен 200.
Коэффициенты по линии представлены в таблице:
|Место
|Команда
|Победит
|Не победит
|1
|БАТЭ
|1.75
|2.03
|2
|Шахтер
|3
|1.37
|3
|Динамо Минск
|4
|1.23
|4
|Динамо Брест
|5
|1.16
|5
|Tорпедо-БелАЗ
|10
|6
|Витебск
|20
|7
|Неман
|22
|8
|Слуцк
|30
|9
|Гомель
|40
|10
|Городея
|50
|11
|Минск
|80
|12
|Днепр
|100
|13
|Луч
|150
|14
|Смолевичи
|200