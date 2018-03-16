Букмекеры считают БАТЭ главным фаворитом чемпионата Беларуси-2018 16.03.2018, 22:16

Фото: fcbate.by

Букмекерская компания Maxline начала прием ставок на победителя высшей лиги 2018 года.

Главным фаворитом турнира называют БАТЭ. Коэффициент на победу борисовчан составляет 1,75. Коэффициент на итоговое поражение БАТЭ в борьбе за «золото» высшей лиги составляет 2,03, передает «Трибуна».

Второе место в списке фаворитов занимает «Шахтер» (коэффициент на победу – 3,00), третье место – минское «Динамо» (4,00), четвертое – брестское «Динамо» (5,00). Наименьшие шансы на победу – у «Смолевичей», коэффициент на их чемпионство равен 200.

Коэффициенты по линии представлены в таблице: