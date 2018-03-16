Макрон: Есть все основания полагать, что РФ стоит за отравлением Скрипаля 16.03.2018, 22:35

Эмманюэль Макрон

Президент Франции сделал заявление на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании стоит Россия, передает РИА «Новости».

«Есть все основания полагать, что Россия совершила эту попытку убийства», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он вновь выразил солидарность с Великобританией, которая «перенесла атаку на своей территории». Президент Франции подчеркнул, что «осуждает вмешательство России».

Осужденный за госизмену Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.