Виталий Гурков попал в популярный журнал Men's Health 1 16.03.2018, 23:00

Известный спортсмен и музыкант рассказал о кумирах, появлении тайского бокса в своей жизни и пути к мечте.

Известный белорусский спортсмен и музыкант Виталий Гурков снялся для российской версии журнала Men's Health, а также рассказал о кумирах, появлении тайского бокса в своей жизни и пути к мечте.

Men’s Health — ежемесячный американский мужской журнал; региональные версии издаются в 45 странах мира.