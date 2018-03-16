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Виталий Гурков попал в популярный журнал Men's Health

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  • 16.03.2018, 23:00

Известный спортсмен и музыкант рассказал о кумирах, появлении тайского бокса в своей жизни и пути к мечте.

Известный белорусский спортсмен и музыкант Виталий Гурков снялся для российской версии журнала Men's Health, а также рассказал о кумирах, появлении тайского бокса в своей жизни и пути к мечте.

Men’s Health — ежемесячный американский мужской журнал; региональные версии издаются в 45 странах мира.


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