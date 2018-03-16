Виталий Гурков попал в популярный журнал Men's Health

Виталий Гурков попал в популярный журнал Men's Health1
- 16.03.2018, 23:00
Известный спортсмен и музыкант рассказал о кумирах, появлении тайского бокса в своей жизни и пути к мечте.
Известный белорусский спортсмен и музыкант Виталий Гурков снялся для российской версии журнала Men's Health, а также рассказал о кумирах, появлении тайского бокса в своей жизни и пути к мечте.
Men’s Health — ежемесячный американский мужской журнал; региональные версии издаются в 45 странах мира.
Виталий Гурков — одна из живых легенд тайского бокса, бывший сессионный вокалист «Ляпис Трубецкого», а ныне — действующий участник группы Brutto, которую основал бывший лидер «Ляписов» Сергей Михалок, рассказал о кумирах, появлении тайского бокса в своей жизни и пути к мечте👉🏻ссылка в сториз. #спорт #тренировки #мужскоездоровье #mh