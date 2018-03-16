На заметку белорусам: В субботу возможны сложности с пересечением литовской границы 16.03.2018, 23:15

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Таможня Литвы проводит профилактику.

Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, в субботу возможны сложности с пересечением литовской границы — таможня Литвы проводит профилактику.

Погранкомитет предупредил перевозчиков о возможных проблемах с пересечением литовской границы в субботу, 17 марта.

«В субботу с 9.00 до 17.00 часов в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не будут функционировать программные системы обработки данных MDAS, NTKS, IDAIS в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами», — приводит сообщение сайте Литовской таможенной службы погранкомитет Беларуси.

В ведомстве рекомендуют перевозчикам, планирующим пересечение границы через пункты пропуска «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка», «Привалка», «Лоша», учитывать эту информацию.