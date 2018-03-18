Почему я не пойду на «выборы» 4 Слава Рабинович

18.03.2018, 8:42

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Путин должен сидеть не в Кремле.

Я не пойду на выборы, потому что я считаю, что эти выборы незаконны, и их нужно бойкотировать, и, естественно, не признавать их результатов.

Эти выборы незаконны по очень многим причинам, среди которых есть самая главная: на них незаконно зарегистрирован Путин В.В., который не имеет права быть кандидатом в президенты, и президентом, с 2008 года. В 2008 году Путин достиг конституционного предела своих президентских полномочий и больше не имеет права баллотироваться и занимать этот пост. Это записано в российской Конституции, и так решил Верховный суд РФ еще 20 лет назад, вынося определение о конституционном пределе президентских полномочий для одного и того же лица максимальной длительностью в два срока подряд.

Путин является нелегитимным президентом с 2012 года, и Конституционный суд, на самом деле, обязан квалифицировать его и как нелегального президента (но не делает этого).

Действия Путина, Медведева, Матвиенко, Памфиловой и Ко. подпадают под статью 278 УК РФ, до 20 лет тюрьмы.

Участие в незаконных выборах, в качестве кандидата, преступно. Все зарегистрированные кандидаты (все!) являются вольными пособниками Путина и его ОПГ: пособниками по той же 278-й статье УК, и они прекрасно знают об этом. Надеюсь, что когда-нибудь, в будущем, они все предстанут перед судом.

Участие в незаконных выборах незаконно и для всех граждан, всех избирателей. Помните об этом.

Эти выборы незаконны и по множеству других причин.

Один кандидат в президенты, Борис Немцов, убит. Вероятней всего, убит по заказу Путина. Ведь именно лично Путин саботирует следствие по этому убийству уже четвертый год (даже этим совершая тяжкое уголовное и должностное преступление). Мы все знаем, что саботировать следствие по такому делу в путинской России может только сам Путин.

Другой кандидат в президенты, Алексей Навальный, незаконно не допущен к выборам.

Если бы Путин не был зарегистрирован, Немцов не был бы убит и баллотировался бы, и Навальный был бы допущен к выборам, то следующим президентом был бы или Немцов, или Навальный с огромной степенью вероятности.

Выборы не являются только лишь днем голосования и подсчетом голосов. Выборы являются процессом-соревнованием-конкуренцией идей, программ, личностей, этим процессом длиной не в год, а годы, и только лишь заканчиваются днем голосования и подсчетом голосов. Телевизионные дебаты кандидатов в нормальном, человеческом формате, являются неотъемлемой частью выборов.

Выборы подразумевают систему справедливого социального и политического лифта, свободу самовыдвижения или партийного выдвижения, систему праймериз, обязанность и практику равного честного и объективного освещения кандидатов (или кандидатов в кандидаты) независимыми СМИ.

В день голосования и при подсчете голосов не может быть никаких фальсификаций. Все законы и правила процесса выборов должны соблюдаться на всей территории РФ, во всех регионах всех субъектов федерации.

Выборы не могут проводиться на незаконно аннексированных и оккупированных территориях.

Я могу продолжить, но и этого достаточно.

Вот почему я считаю выборы 18 марта 2018 года незаконными.

Вот почему я не пойду на эти т.н. «выборы».

Вот почему я считаю Путина и всех остальных кандидатов преступниками или пособниками в совершении тяжкого уголовного преступления (ст. 278 УК РФ, до 20 лет тюрьмы).

Вот почему я НИКОГДА не признаю результатов этих т.н. «выборов».

Вот почему я призываю всех бойкотировать эти т.н. «выборы», не признавать результатов этих т.н. «выборов», и организовывать акты гражданского неповиновения с целью противостояния очередной путинской спецоперации по продолжению его незаконной узурпации власти в нашей стране.

Путин является преступником, он должен сидеть не в Кремле, а на скамье подсудимых.

Слава Рабинович, «Фейсбук»