«Невыборы»: В России пачками вбрасывают бюллетени и атакуют наблюдателей (видео, онлайн) 20 18.03.2018, 15:14

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Политическая кампания Путина проходит с многочисленными нарушениями и фальсификациями.

В сети начали появляться сообщения с видеофиксацией нарушений на президентских выборах в России.

Штаб российского оппозиционного политика Алексея Навального, который накануне призвал к бойкоту «выборов» 18 марта, проводит онлайн-трансляцию, где отмечаются массовые нарушения на участках для голосования.

На одном из избирательных участков Иркутска наблюдатель снимал, как несколько человек подряд опустили в урну пачки бюллетеней, потом оператору объяснили, что снимать не стоит и разбили телефон.

Больше вбросов богу вбросов!



В Иркутске наблюдатель запечатлел вброс на видео, после чего к нему вежливо подошли и невежливо разбили телефон pic.twitter.com/7fAAD8BcQV — Лентач (@the_lentach) 18 марта 2018 г.

В свою очередь в поселке Депутатском республики Саха, что на Дальнем Востоке России камера видеонаблюдения, установленная на избирательном участке, зафиксировала подобный случай. Человек стоит возле урны для голосования и один за другим вбрасывает туда бюллетени из большой пачки.

УИК 617. Республика Саха. Поселок Депутатский.



Член комиссии вместе с охранником вбрасывают огромное количество бюллетеней.



Люди даже не могут подойти и проголосовать из-за вбрасывальщика. pic.twitter.com/CQIOnbS7py — Выборная Навка (@Gulay_Pole) 18 марта 2018 г.

В Махачкале на участке №1072 мужчина напал на наблюдателя за отказ убрать камеру, после чего его вывел полицейский под возмущения членов комиссии на участке.

На участке 1072 неизвестный мужчина напал на нашего наблюдателя после отказа убирать камеру. Его вывела полиция pic.twitter.com/2eozWnwbYD — Наблюдатели Дагестана (@DagestanElect) 18 марта 2018 г.

В этом же городе забросили в электронную урну несколько бюллетеней.

На УИК 1028 в Махачкале в электронную урну впихнули несколько бюллетеней. Выглядело это как тест, но потом все запечатали и ничего доставать не сталиhttps://t.co/e4xfCQEVP4 pic.twitter.com/rGhVVxQRZF — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 18 марта 2018 г. А вот и провокации с Запада подоспели. На видео вы можете наблюдать, как Тереза Мэй вбрасывает пачку бюллетеней pic.twitter.com/si3d9M1uTE — Загнивающий Запад (@gniloywest) 18 марта 2018 г.

ЦИК России отреагировал только на инцидент в городе Артём в Приморском крае, где на одном из участков женщина запихнула в урну стопку бюллетеней. В Центризбиркоме заверили, что туда уже выехали работники краевого избиркома и прокуратуры.

Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в подмосковных Люберцах. И аннулировал все бюллетени, находящиеся в одной из урн на УИК1479 в Люберцах. Председатель подмосковного избиркома Ирина Коновалова подтвердила, что вброс произошел около 9 часов утра. Ранее камеры зафиксировали, как сотрудники ТИК под столом передали пачку бюллетеней, а другая опустила их в урну.

На участке в Кемеровской области наблюдение сорвали воздушными шариками, заслонив ими объектив видеокамеры. Прежде чем их убрали, прошло два часа.

Лайфхак из Кемеровской области. Шарики так часа два провисели, сейчас их убрали pic.twitter.com/gWd3eE4EUJ — Лентач (@oldLentach) 18 марта 2018 г.

На других участках поступили хитрее, развернув камеры таким образом, чтобы избирательные урны не попадали в кадр. Так зафиксировать вбросы гораздо сложнее!

Немного операторского мастерства из Ленинградской области и Калининграда. Урнам, конечно же, необязательно быть в кадре pic.twitter.com/P5Obs8hR6W — Лентач (@oldLentach) 18 марта 2018 г.

На одном из участков в Южно-Сахалинске еще перед открытием были замечены бюллетени в урне для голосования. В ЦИК ответили, что это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке. Все они, по заверениям Центризбиркома, прикрепились к этому же участку по системе «голосование по месту нахождения».

Южно-Сахалинск, УИК № 295

Запустили первого человека, а в урне уже бюллетени лежат. pic.twitter.com/w4cUB6vJ3C — Alexander V. Litreev (@alexlitreev) 17 марта 2018 г.

Пользователи «Двача» не раз обратили внимание на людей, залезавших в урны на избирательных участках. Надеемся, это не какой-нибудь новый флэшмоб!