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«Невыборы»: В России пачками вбрасывают бюллетени и атакуют наблюдателей (видео, онлайн)

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  • 18.03.2018, 15:14
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Политическая кампания Путина проходит с многочисленными нарушениями и фальсификациями.

В сети начали появляться сообщения с видеофиксацией нарушений на президентских выборах в России.

Штаб российского оппозиционного политика Алексея Навального, который накануне призвал к бойкоту «выборов» 18 марта, проводит онлайн-трансляцию, где отмечаются массовые нарушения на участках для голосования.

На одном из избирательных участков Иркутска наблюдатель снимал, как несколько человек подряд опустили в урну пачки бюллетеней, потом оператору объяснили, что снимать не стоит и разбили телефон.

В свою очередь в поселке Депутатском республики Саха, что на Дальнем Востоке России камера видеонаблюдения, установленная на избирательном участке, зафиксировала подобный случай. Человек стоит возле урны для голосования и один за другим вбрасывает туда бюллетени из большой пачки.

В Махачкале на участке №1072 мужчина напал на наблюдателя за отказ убрать камеру, после чего его вывел полицейский под возмущения членов комиссии на участке.

В этом же городе забросили в электронную урну несколько бюллетеней.

ЦИК России отреагировал только на инцидент в городе Артём в Приморском крае, где на одном из участков женщина запихнула в урну стопку бюллетеней. В Центризбиркоме заверили, что туда уже выехали работники краевого избиркома и прокуратуры.

Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в подмосковных Люберцах. И аннулировал все бюллетени, находящиеся в одной из урн на УИК1479 в Люберцах. Председатель подмосковного избиркома Ирина Коновалова подтвердила, что вброс произошел около 9 часов утра. Ранее камеры зафиксировали, как сотрудники ТИК под столом передали пачку бюллетеней, а другая опустила их в урну.

На участке в Кемеровской области наблюдение сорвали воздушными шариками, заслонив ими объектив видеокамеры. Прежде чем их убрали, прошло два часа.

На других участках поступили хитрее, развернув камеры таким образом, чтобы избирательные урны не попадали в кадр. Так зафиксировать вбросы гораздо сложнее!

На одном из участков в Южно-Сахалинске еще перед открытием были замечены бюллетени в урне для голосования. В ЦИК ответили, что это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке. Все они, по заверениям Центризбиркома, прикрепились к этому же участку по системе «голосование по месту нахождения».

Пользователи «Двача» не раз обратили внимание на людей, залезавших в урны на избирательных участках. Надеемся, это не какой-нибудь новый флэшмоб!


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