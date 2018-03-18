Перемены будут 6 18.03.2018, 17:30

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Самое интересное впереди.

Церемония вручения Национальной премии имени Виктора Ивашкевича состоялась 17 марта в редакции сайта Charter97.org в Варшаве.

Лауреатами премии “Хартии-97” за 2017 год стали режиссер-документалист и общественный активист Ольга Николайчик, правозащитник, правовой инспектор независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности по Гомельской области Леонид Судаленко, журналистка телеканала “Белсат” Ольга Чайчиц, координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь”, один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель и основатель “Арт-сядзiбы” Павел Белоус.

В церемонии приняли участие президент Всемирного конгресса крымских татар, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Грузии, экс-посол Польши в Беларуси Мариуш Машкевич, один из руководителей программы имени Кастуся Калиновского в Варшавском университета Виктор Росс, экс-секретарь посольства Польши в Минске Марек Бутько, лидер гражданской кампании “Европейская Беларусь” Андрей Санников, польские и белорусские журналисты.

Открывая церемонию, главный редактор Charter97.org Наталья Радина сказала:

- Сегодня мы вручаем Национальную премию за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича. Премию “Хартия” вручает уже в 19 раз! А вообще сайту Charter97.org в этом году исполняется 20 лет.

Конечно, сейчас мы переживаем трудные времена. Сайт блокируется на территории Беларуси. Но нам не привыкать. Нас уже не раз блокировали, арестовывали журналистов, громили офисы, убили основателя сайта Олега Бебенина… С Божьей помощью выдержали. Выдержим и сейчас!

В темные времена всегда находились светлые люди, которые спасали ситуацию. Ради этих светлых людей, мы сегодня здесь собрались.

Сейчас, во времена социальных сетей, кажется, что люди больше любят критиковать друг друга. Но, поверьте, ценить героев гораздо приятнее.

Потому что смелые героические люди дают всем нам надежду на победу добра над злом, совести над подлостью, храбрости над трусостью, свободы над диктатурой. Для этого и была учреждена премия “Хартии-97”.

Мы будем свободными в своей стране

Премию режиссеру и общественному деятелю Ольге Николайчик от имени “Хартии-97” вручил один из руководителей программы имени Калиновского в Варшавском университете, бывший посол Польши в Молдове, Армении и заместитель посла РП в России Виктор Росс.

- Дорогие друзья, для меня большая честь вручить награду в номинации «За личное мужество этой женщине, которая, действительно, этого заслуживает. Ольга Николайчик - режиссер-документалист, работала с такими звездами белорусской кинематографии, как Юрий Хащеватский, - саказал Виктор Росс. - Мы уже слышали, сфера деятельности нашего лауреата не ограничивается политикой, она защищает права женщин. Надеюсь, что наш лауреат будет продолжать свою деятельность. Ольга рассказала мне, что время особого стремления и желания служить своей стране выпало на самые жестокие годы правления Лукашенко. Многих коллег Ольги уже нет в живых. Желаю нашему лауреату возможности продолжения работы и от всего сердца поздравляю с наградой!

Принимая награду, Ольга Николайчик сказала:

- Большое спасибо Олегу Бебенину, фото которого никогда не сойдет со страниц «Хартии-97». Мы будем свободными в своей стране, а Сharter97.org будет существовать всегда. Большое спасибо белорусам, которые всегда рядом со мной. Тяжело быть мужественным и смелым, когда ты один. Но ты выходишь на улицы и знаешь, что тебе верят, что твои друзья вместе с тобой выходят против страшного зла. Очень хочется передать этот диплом и цветы белорусам, которые всегда были рядом со мной. Жыве Беларусь!

Борьба как возможность чувствовать себя человеком

Премию правозащитнику и правовому инспектору профсоюза РЭП Леониду Судаленко вручил большой друг Беларуси, бывший секретарь посольства Польши в Минске Марек Бутько:

- Я думаю, что существуют три категории людей. Первая - это люди, которые рождаются без осознания того, что у них есть какие-то права - и живут без этого осознания. Даже не думают над этим вопросом, есть ли у них какие-то права. Особенно часто данная категория встречается на Востоке. Это жертвы режимов, которые управляют их странами. Ими постоянно манипулируют.

Есть вторая категория. Это люди, которые знают, что у них есть права, но считают, что государство и так будет их нарушать, поэтому не стоит бороться. Они плывут по течению и становятся частью этой системы.

Есть третья категория людей. Я думаю, что наш лауреат относится именно к этой группе людей. Это люди, которые генетически не переносят несправедливость, нарушение прав человека, унижение достоинства. Защитником прав этих людей, названный белорусскими властями адвокатом “тунеядцев”, является Леонид Судаленко. Все знают, что для борьбы с этой системой, режимом, молохом, нужно прийти к нашему лауреату, а он поможет составить жалобу, отправит ее в Женеву, он придаст делу огласку, он пойдет в суд, он пойдет на пикет. Во время весенних протестов в Беларуси Леонид Судаленко помог составить 200 таких жалоб. Это свидетельствует о том, что наш лауреат - настоящий человек-машина, который занимается очень важным делом.

О защите прав человека мало говорится в СМИ. Но для простого человека, права которого нарушены, Леонид Судаленко - последняя надежда на спасение. Против нашего лауреата было совершено множество провокаций, власти угрожали убить его семью, но, я думаю, что это никак не остановило Леонида, внутри которого есть потребность бороться и это единственная для него возможность чувствовать себя человеком. Я считаю, что Леонид полностью заслуживает эту награду.

Леонид Судаленко поблагодарил команду “Хартии-97” за премию и сказал:

- Мне очень приятно находиться в кругу достойных представителей своих народов. Очень приятно получить эту награду и скажу честно, если бы в этом зале стояла моя мама - я бы не смог сдержать слез. Это первая подобная награда в моей жизни, когда мой труд был как-то отмечен.

Мы все очень разные, но делаем очень важное дело для нашей любимой Беларуси. Каждый день мы маленькими шагами приближаем нашу страну к демократии, приближаем тот момент, когда наши дети скажут, что нам не стыдно за наших родителей, делавших для свободы и демократии Беларуси очень многое.

Еще раз говорю спасибо команде “Хартии-97”, которая заметила мой скромный труд на региональном уровне. Я обещаю, что буду продолжать свою работу для приближения демократии в Беларуси. Большое вам спасибо.

Быть честным журналистом в Беларуси

Вручая награду журналистке телеканала “Белсат” Ольге Чайчиц, главный редактор Charter97.org Наталья Радина напомнила, что в 2017 году против независимых журналистов и фрилансеров в Беларуси были возбуждены более 100 административных дел за исполнение ими профессиональных обязанностей. Ольга Чайчиц неоднократно задерживалась во время проведения стримлайнов с акций протеста в Беларуси, в течениe года ее судили по административным делам 7 раз. Ольга награждается в номинации “За отстаивание принципов свободы слова”.

- Ольга, спасибо за что ты есть. Знаю, как трудно оставаться честным журналистом в Беларуси. Но тем более нужна ваша работа. Этой премией мы выражаем солидарность с тобой, с твоим мужем, тоже журналистом Андреем Козелом, который недавних был задержан и избит милиционерами, со всеми журналистами-фрилансерами, которые сегодня подвергаются преследованию в Беларуси, - сказала Наталья Радина.

Ольга Чайчиц рассказала о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются журналисты в Беларуси:

- Большое спасибо за награду. Я хочу сказать, что то давление, которое осуществляется в Беларуси, связано с тем, что в стране нет разделения властей. Лукашенко никто не контролирует. Эту роль, которую должны выполнять СМИ, они не могут полноценно делать из-за института аккредитации.

Аккредитация - способ контролировать все, что происходит в медиа, потому что СМИ, которые ее имеют, зачастую не могут писать про очень важные, острые вопросы.

У “Белсата” нет аккредитации. За это нас штрафуют, мешают работать и из-за этого работать на самом деле тяжело. С другой стороны, мы не боимся потерять аккредитацию и поэтому можем раскрывать проблемы, которые существуют в нашем обществе. Мы делаем это и понимаем, что наше влияние на людей очень важно. И на самом деле перемены идут.

Я чаще всего делаю для телеканала сюжеты про остросоциальные вопросы и вижу, что даже на маленьком уровне ситуация меняется к лучшему.

“Хартия-97” - уже легенда

Премию координатору гражданской кампании “Европейская Беларусь” Евгению Афнагелю вручил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который заявил:

- Я очень рад, что меня пригласили вручить эту награду. Для меня это действительно большая честь. Иногда бывает очень важно, чтобы человек или группа увидели свою роль, миссию со стороны.

Я хочу, чтобы бы не забывали, что являетесь один из самых мощных центров сопротивления одному из тоталитарных режимов, который еще сохраняется на нашей планете. Но вы не только центр сопротивления, а и те люди, которые дают возможность миллионам белорусов сохранить свое достоинство в невероятных условиях, в которых они живут.

“Хартия-97” - уже легенда. И чтобы власти не делали против вас, та цель и задачи, которые вы ставите перед собой, уверен, будут достигнуты.

Хочу сказать, что в Украине всегда глубоко понимали, что происходит в Беларуси, сочувствовали. Но, если честно, понимания, как жить каждый день в таких условиях у многих людей не было. Понимание пришло с войной на украинскую землю, когда оккупировали Крым. И это пришло из той страны, которая поддерживает тоталитарный режим в Беларуси. Со стороны Путина - автора проекта под названием “Лукашенко”.

Я очень часто стараюсь избегать жестких слов, но сейчас говорю очень искренне. Мы имеем одного врага — Путина. Одну страну, которая сохраняет империалистические стремления против своих соседей — это Россия.

Я еще раз хочу вас всех искренне поприветствовать и поздравить Евгения с тем, что вы в такой прекрасной команде. Жыве Беларусь!

Евгений Афнагель отметил, что для него большая честь получать премию из рук председателя Меджлиса крымскотатарского народа:

- Для меня большая честь принять награду из рук Рефата Чубарова, представителя народа, который сегодня борется и за свободу Беларуси. Борется в более сложной ситуации, чем мы, под оккупацией. Спасибо!

Я хочу поблагодарить “Хартию-97” за эту награду и не только за нее. Здесь уже много говорилось про 2017 год, про прошлогодние протесты, которые были самыми массовыми в Беларуси со времен перестройки. На мой взгляд, в том, что люди выходили на улицы, боролись за свои права, большая заслуга журналистов, которые профессионально выполняли свою работу, были искренними, принципиальными и сознавали свою ответственность перед читателями и зрителями. Этих качеств не хватает некоторым белорусским политикам.

Оценку этой работы мы видим сейчас. Блокировка “Хартии-97”, преследование журналистов “Белсата”, уголовные дела против блогеров — это наивысшая оценка, которую можно получить от диктаторского режима.

Сегодня пришла уже наша очередь. Те люди, которых защищала “Хартия-97”, “белсатовцы”, блогеры, должны защищать и бороться за вас.

Это сложно, но путь наверх всегда сложнее спуска или падения. На этом пути, когда мы знаем, что мы не одни и что самое интересное впереди, идти проще. Этот путь простой, понятный и точно приведет к цели, которая у нас у всех общая — свободная, европейская Беларусь.

Еще один лауреат Национальной премии за защиту прав человека стал основатель “Арт-сядзiбы” Павел Белоус, однако он не смог прилететь в Варшаву из-за участие в подготовке концерта в честь 100-летия Белорусской Народной Республики.

Знак и пример

Закрывая церемонию, лидер гражданской кампании “Европейская Беларусь”, один из основателей гражданской инициативы “Хартия-97” Андрей Санников сказал:

- Знаете, сегодня утром проснулся и думаю: погода прекрасная, премия “Хартии-97” торжественно вручается и что-то еще происходит вокруг нас... Ба, да сегодня же день святого Патрика! На самом деле, это большой праздник. Святой Патрик, кстати, был рабом, который после того, как освободился из рабства, начал защищать Ирландию. Свою любимую страну, даже не будучи ирландцем. Есть много примеров того, что он делал. Он даже ругался с Богом, чтобы защитить ирландцев. Я думаю, что это и для нас знак и пример.

Здесь говорили уже про разные даты. Про столетие БНР, великий праздник, про 20 лет основания “Хартии-97”. Еще хочу напомнить, что 20 лет назад “Хартия-97” получила свою первую премию от правительства США и Евросоюза. И решила тогда начать помогать людям материально. Первая премия “Хартии-97” пошла на поддержку политзаключенных и независимых журналистов.

Я всегда с гордость об этом вспоминаю. Мы принимали это решение с Виктором Ивашкевичем. Мало кто сегодня так делает из общественных организаций.

Знаете, я припомнил еще одно известное выражение. Красота спасет мир. Не знаю, как мир, но когда вижу красивых лауреатов премии «Хартии-97» — Ольгу Николайчик, Ольгу Чайчиц, Наталью Радину - знаю, что нас спасут красивые и мужественные женщины и достойные мужчины.