Белорус привлек $30 миллионов на продаже токенов 19.03.2018, 15:52

18% привлеченных средств поступило из Китая.

Киберспортивная стриминговая платформа Play2Live, учредителем которой является белорус Алексей Бурдыко, привлекла $30 млн в ходе завершившейся 14 марта продажи токенов Level Up Coin (LUC), пишет onliner.by.

Всего было продано 1 308 800 000 токенов LUC. 18% привлеченных средств поступило из Китая, 16% пришлось на Вьетнам, 15% — из Южной Кореи и 8% — из России.

Платформа Play2Live, согласно описанию, предлагает геймерам дополнительные возможности монетизации, которые в настоящее время недоступны на существующих стриминговых платформах.

LUC является единицей расчетов внутри системы. Как утверждают разработчики, его можно будет с легкостью конвертировать в другие криптовалюты или фиатные деньги через специальный обменный сервис/API.