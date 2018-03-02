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Пассажиры маршруток: Либо у кого-то нет мозгов, либо они ненавидят свой народ

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  • 2.03.2018, 8:41
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Жители Слуцка возмущены транспортным коллапсом после принятия нового закона о перевозках.

После транспортных нововведений жители Слуцка почувствовали шок, который до сих пор не проходит. Государство в очередной раз проявила «заботу» о людях, от которого наши граждане стараются отбиться, пишет «Новы Час».

Пока маршрутные такси бастуют на вокзалах, в городе идет лихорадочный сбор подписей на имя Лукашенко в защиту бывшего порядка перевозки пассажиров. Только на одном месте сбора подписей в Слуцке 28 февраля были собраны 400 подписей, а по городу - более трех тысяч.

С 12 опрошенных журналистами человек 1 марта на Слуцком рынке только один поддержал новое законодательство - при этом он является владельцем частного автомобиля и маршрутками пользуется редко. Остальные же были настроены категорически против нового закона.

Пенсионер Олег Иванович обвиняет власти в том, что они не думают о народе, потому что не заботятся о его проблемах.

- Или у них нет мозгов, либо они ненавидят свой народ, - говорит пожилой человек. - Сами ездят на дорогих лимузинах, а нас загоняют обратно в 1960-е годы отстаивать очереди за билетами. Пенсию платят кое-какую и не думают о том, что мне нужно будет заплатить за транспорт до вокзала. Каким образом я попаду из пригорода Слуцка на утренний рейс до Минска, который отходит в 6:05? На дорогом городском такси? Или народ из Ленек, что в 15 километрах от Слуцка по дороге на Минск, поедет в Слуцк, чтобы после проехать это же место?

По мнению пенсионера, кто-то хочет нажиться на этом уже развитым бизнесе, стать монополистом и «отжать» бизнес.

- Из всех сомнительных государственных достижений за последние годы именно работа маршрутных такси заслуживала высокой похвалы, - говорит второй собеседник, мужчина средних лет, который не захотел называть своего имени. - Я инвалид, имею проблемы с ногами. Чтобы доехать до вокзала, мне нужно будет за маленькую пенсию вызвать такси. Меня же до сих пор забирали возле самого дома. По телефону сделаешь заказ и спокойно ждешь, когда за тобой заедут. Вежливое культурное обслуживание, с приятной музыкой и интернетом для молодежи.

Случчанин считает, что слова о безопасности пассажиров - пустые, так как о безопасности можно заботиться иным образом: через контроль за техническим состоянием транспорта, через различные проверки автодорожных инспекций.

Перевозчик Александр, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, уже много лет работает на маршрутном такси и возит пассажиров. Он не исключает возможности того, что в этом бизнесе появился новый тайный перевозчик, который имеет большие деньги и хочет занять место ИП.

- После принятия нового закона о перевозке пассажиров никто в Министерстве транспорта до сегодняшнего дня не смог нам объяснить механизм применения закона на практике, - говорит водитель. - Ко мне никогда не было претензий со стороны налоговой. Кстати, слуцкие индивидуальные перевозчики на 99 процентов - легальные и законопослушные. Каждый частник ежемесячно платил налог по 131 рубль в месяц в бюджет. В Слуцком райисполкоме также к нам не было претензий - ни по перевозкам, ни по платежам. Каждый техосмотр проходили раз в полгода - так же, как и автопарки. Каждый день - медицинский и технический внутренний контроль. Застраховали жизнь каждого пассажира.

Теперь между нами и пассажирами будет существовать так называемый «регулятор» - посредник-монополист «Минскоблавтотранс», который не выполняет функции перевозчика, но будет получать по 50-60 рублей в месяц с каждого автомобиля. Для того, чтобы покрыть дополнительные расходы на посредника, надо будет либо ухудшать качество технического обслуживания автомобиля, либо повысить цены на билеты.

На Слуцком автовокзале 1 марта было немноголюдно, но по прибытии очередного автобуса на Минск быстренько возникла очередь за билетами. Журналисты поинтересовались, можно ли предварительно взять билет до Минска на воскресенье 4 марта на 8 часов утра. Выяснилось, что предварительно приобрести билет на этот рейс нельзя. Судьба поездки будет решаться только в воскресенье, когда отстоишь очередь за билетом на этот рейс.

Как сообщила жительница деревни Конюхи Копыльского района, ей 28 февраля пришлось нанимать частника, который бы вывез ее из деревни на шоссе Слуцк-Минск, где ей пришлось в морозный день больше часа простоять с поднятой рукой.

Возвращаемся в прошлый век?


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