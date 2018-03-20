Венедиктов: Ничто не мешает назначить Лукашенко послом в Зимбабве 10 20.03.2018, 18:35

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Алексей Венедиктов

Главный редактор «Эха Москвы прогнозирует крайне неприятный для Беларуси сценарий.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Владимир Путин с высокой долей вероятности останется у власти и после 2024 года. Вопрос лишь в том, как это будет обставлено.

Напомним, что 18 марта Владимир Путин одержал четвертую «элегантную» победу на президентских выборах в России. Поскольку предстоящий шестилетний срок станет для хозяина Кремля вторым подряд, то формально он не сможет баллотироваться в 2024 году – Конституция не велит. Однако вряд ли это станет препятствием для Путина: куда вероятнее, что корректировке подвергнется Основной закон РФ. Вопрос в том, как именно его будут править.

Алексей Венедиктов в эфире своего радио назвал разные варианты. Например, будет создан госсовет, и основные властные полномочия сосредоточатся там, передает «Салiдарнасць».

― Там, где Путин – там власть. То есть назначить его премьер-министром – власть уйдет туда. Назначить его председателем госсовета – власть уйдет туда. Назначить его патриархом – власть уйдет туда.

Есть во всей этой истории и сценарий крайне неприятный для Беларуси. Главред «Эха Москвы» полагает:

― Даже формально, даже полуформально, но никто не мешает: ее [Конституцию] изменить или построить какую-нибудь надстройку в виде союзного государства Россия и Беларуси. Назначить Лукашенко послом в Зимбабве. И там, грубо говоря, новое государство – новые сроки. Ну почему нет-то? Вот что мешает? А что мешает, что препятствует? Где вы видите препятствие к этому? Я, например, не вижу…

Вообще возможно все. С Владимиром Владимировичем никогда не знаешь. Потому что никто в третьем сроке не помнил и не знал, не было в программе ни Крыма, ни закона царя Ирода, ни Донбасса. Этого не было в 12-м году. А оно получилось…