Как в Чехии началась «Пражская весна» 3 21.03.2018, 12:19

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Что происходило в Праге в 1968 году.

Будучи в Чехии, я вспомнил о том, что происходило здесь в 1968 году. Думаю, вы слышали о том, как сперва в Чехии началась "Пражская весна", а вслед за тем начался ввод советских войск в эту страну, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

Я читал множество воспоминаний о вторжении в Прагу в 1968-м — Василь Быков в своей книге "Долгая дарога дадому" писал, как по ночам через Гродно гнали колонны советской техники, а мой отец, служивший в конце шестидесятых в армии, рассказывал о том, как для пражской кампании набирали по всей армии всяких полуграмотных жлобов.

Итак, в сегодняшнем посте мы прогуляемся по улицам Праги и посмотрим, что происходило здесь в 1968 году:

Для начала немного истории. В январе 1968 года в Чехословакии проходят выборы, и первым секретарем ЦК ЧКП избирается Александр Дубчек, который начинает период либерализации в Чехословакии. Дубчек пытался построить "социализм с человеческим лицом" — или, иначе, демократический социализм. В стране начались реформы, которые начали расширять права граждан — отныне граждане Чехословакии становились более свободными, получали право на свободу слова, свободу передвижения, а вся власть в стране децентрализировалась.

В стране была отменена цензура, начали выпускать многих политических заключенных — многие их которых попали в лагеря просто за то, что высказали мнение, отличное от мнения партии. В июне 1968 года была восстановлена деятельность Словацкой грекокатолической церкви, а всего за период весны-лета 1968 года заявки на регистрацию подали более 70-ти политических партий и движений.

Что самое интересное — в отличие от событий в Венгрии в 1956 году, реформы Дубчека были практически всецело поддержаны местными чешскими и словацкими коммунистами. Разумеется, всё это не могло не раздражать СССР — как это, кто-то в "социалистическом блоке" вдруг вздумал давать своим гражданам права и свободы! Это никуда не годится — решили в СССР, и в Чехословакию начали вводить советские войска.

Первый самолёт с советскими десантниками приземлился в пражском аэропорту "Рузине" — это была 7-я дивизия ВДВ. Десантники блокировали основные объекты аэродрома, куда стали приземляться транспортные самолёты с техникой и солдатами. Что интересно — незадолго до пражских событий 1968 года ВДВ СССР получили форменные голубые береты, что дезориентировало чешскую армию — первое время они принимали советских десантников за миротворцев ООН ("голубые каски"). Не в последнюю очередь именно поэтому в современной Украине отказались от голубого берета войск ВДВ, считая его частью советской оккупационной истории.

02. Сразу после захвата аэропорта десантники двинулись колоннами в сторону центра города.

03. Практически сразу после начала блокировки аэропорта в кабинете Дубчека в здании Центрального Комитета КПЧ собрался совет. Большинством голосов чешское правительство проголосовало за осуждение советского вторжения в Чехословакию. Больше всего съезд ЦК КПЧ боялся повторения венгерских событий 1956 года и боёв с применением тяжелой техники прямо в городе.

04. Заседание проходило в здании ЦК КПЧ, в котором сейчас размещается одно из министерств независимой Чехии. Фактически, чешское правительство ничего не успело сделать — было лишь принято решение о срочном созыве большого партийного съезда, а сам Александр Дубчек успел лишь выступить с небольшим радиообращением к гражданам, в котором призвал сохранять спокойствие и не допустить кровопролития.

05. Тем временем здание ЦК уже окружали советские десантники с бронетехникой. Одна колонна шла по мосту, со стороны аэропорта — вот прямо здесь, где сейчас стоит строительная техника, стоял советский блокпост, блокирующий подступы к зданию ЦК КПЧ.

06. Вторая колонна подошла со стороны центра города, взяв здание в кольцо. 21 августа 1968 года в 4:30 утра здание ЦК КПЧ было полностью окружено военной техникой и солдатами.

07. Внутрь здания ворвались советские десантники и арестовали всех присутствующих в здании. Очень скоро были захвачены и другие аэродромы — Туржаны и Намешть, после чего началась высадка основных сил. По словам очевидцев — десантники спрыгивали из самолетов прямо на ВПП, после чего самолет, не останавливаясь, набирал ход и снова взлетал за новой партией солдат и техники.

08. Что происходило в это время в центре Праги? Обстановка была крайне накаленной, но до прямых боевых действий дело не дошло. На узкие улочки Праги высыпали протестующие, которые пытались помешать передвижению войск и техники, протесты были массовыми и организованными — с домов были сбиты все указатели и таблички с названиями улиц, все магазины спрятали подальше актуальные карты Праги.

09. Местами на улицах возводились баррикады — это было сделать несложно из-за плотной застроенности города и узости центральных городских улиц. Баррикады мешали проходу советской техники, люди с баррикад объясняли советским солдатам (порядком напуганным) суть всего происходящего, пытались аппелировать к чехословацко-русскому братству.

10. Серьезные столкновения произошли лишь в нескольких местах Праги. Одно из таких мест — известная Вацлавская площадь, где издавна проводятся городские протесты. Подходы к Вацлавской площади были перекрыты советскими танками, но люди всё равно прибывали.

11. Если посмотреть сверху, Вацлавская площадь представляет собой правильный прямоугольник довольно большого размера — площадь чем-то напоминает широкий бульвар легко вмещает несколько тысяч человек.

12. Центральная композиция площади — конная статуя святого Вацлава, установленная в начале XX века. Святой Вацлав был чешским князем X века и в современной Чехии считается небесным покровителем всех чехов — и когда чехи ощущают, что их права в чём-то попираются, то все протесты собираются именно здесь.

13. На памятнике святому Вацлаву выбита такая надпись — "Святой Вацлав, герцог земли Чешской, князь наш, не дай погибнуть ни нам, ни детям нашим".

14. Сейчас к подножию памятника люди несут лампады, цветы и фотографии в память погибшего словацкого журналиста Яна Куцьяка, который занимался антикоррупционными расследованиями и был убит в феврале 2018 года. Надпись на фото — "он погиб за правду".

15. Но вернемся к событиям 1968 года. По словам очевидцев, несколько пражан погибли на Вацлавской площади от стрельбы советских солдат — применение оружия было ничем не мотивировано, скорее всего у солдат сработал "страх перед толпой".

16. А на этом месте стоял советские танки — здесь была сделана одна из самых известных символических фотографий Праги-1968 — два танка, окруженные чехами, смотрят дулами своих пушек на памятник Вацлаву.

17. О чем общались пражане с советскими солдатами в августе 1968 года на Вацлавской площади? Думаю, разговоры были интересными — советские солдаты были уверены, что пришли "освобождать чехов от западной угрозы", а увидели совсем иное.

18. Сейчас вместо танков на Вацлавской площади стоят деревянные лавочки с цитатами известных жителей Чехии.

19. Самые страшные события Праги-1968 происходили у здания Чешского радио. Это неприметное здание в стиле конструктивизм, окруженное сейчас более современными стеклянными постройками.

20. В дни вторжения Чешское радио продолжало своё независимое вещание, что не понравилось советским войскам — и здание было приказано захватить, даже несмотря на то, что радиостанции, наоборот, призывали чехов не вступать в столкновения с советской армией.

21. Чехи пытались не допустить захвата оккупантами своей радиостанции, в результате чего у здания радио появились жертвы...

22. Сейчас возле дверей Чешского радио можно увидеть мемориальную доску со списком всех погибших здесь в тот день — 21 августа 1968 года.

23. Ещё одна доска, слева от входа, хранить память о событиях Второй мировой войны.

24. А на первом этаже Чешского радио есть вот такой магазин, в котором можно купить множество литературы, в том числе и по событиям 1968 года в Праге.

25. Старое фортепиано у входа:

27. Вывеска:

28. Столкновения советских войск и вышедших на улицы пражан случались и в других центральных районах города. Мировую прессу тех лет облетели кадры, на которых советские танки Т-55 давят чешские автобусы прямо на улицах Праги.

29. Из автобусов, а также из других транспортных средств, чехи пытались соорудить баррикады для того, чтобы помешать проходу техники по улицам города.

30. Ещё одно из известных мест тех дней — Карлова площадь. В районе Карловой площади, недалеко от моста была перестрелка между пражанами и советскими солдатами.

31. А на саму площадь грузовики свозили раненых.

32. По словам очевидцев — политруки рассказывали раненым советским солдатам, что их подстрелили "злобные немецкие империалисты, что пришли подчинить себе чехов".

33. Услышав это, я понял, насколько похоже любое тоталитарное мышление — оно воюет не с конкретным человеком, а с "мифическими потусторонними силами", что стоят за ним — "Америкой", "немецкими империалистами", "силами ада" и прочим невидимым, но могучим воинством. Совки тут ничем не отличаются от средневековых инквизиторов, сжигавших людей на кострах "исключительно из добрых побуждений", чтобы "спасти его от злых сил".

34. Чем всё закончилось? В сентябре 1968 года основная часть советских войск была выведена обратно, но советское присутствие оставалось в Чехии вплоть до 1991 года. Реформы были остановлены, в стране начались репрессии. Десятки тысяч человек были вынуждены покинуть страну.

35. В память о тех событиях в современной Праге открыт музей коммунизма.

36. Каждый может туда придти и самостоятельно найти для себя ответ на вопрос — зачем была нужна коммунистическая власть в Чехии? Зачем был нужен ввод войск в 1968 году? Кому от этого стало лучше?

37. Гуляя по старым улицам Праги с пятисотлетними домами и трехсотлетними кафе коммунистическое правление в её долгой истории воспринимается как какой-то короткий и неприятный эпизод.

38. Эпизод, за который сейчас должно быть стыдно.

39. Впрочем, есть и такие, кого берет гордость за "тот самый СССР", который мог вторгаться на танках куда пожелает и которого "все боялись".