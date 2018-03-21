Николай Статкевич: Наступает момент истины 21.03.2018, 14:45

1,220

Николай Статкевич

(обновляется) Чтобы быть патриотом, мало танцевать.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич прокомментировал «Радыё Свабода» сегодняшнее задержание своих соратников Владимира Некляева, Вячеслава Сивчика и Максима Винярского.

- У меня уже были журналисты «Евроньюс», так что Европа будет обо всем знать.

Все что делалось, все эти концерты – для того, чтобы Европе понравилось, а тут такой «облом». Вся информация о задержании Некляева, Сивчика, Винярского приходила сразу ко мне, и они снимали, как я ее получаю.