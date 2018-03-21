Преподавательница Университета культуры: День Воли противоречит идеологии 81 21.03.2018, 18:27

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Валерия Филиппенко провела со своими студентами кураторский час.

Валерия Филиппенко, преподаватель кафедры межкультурного обмена и куратор одной из групп Белорусского государственного университета культуры и искусств, провела со своими студентами кураторский час, пишет nn.by.

Тема неожиданная: «Игнорирование Дня Воли (25 марта), так как данное мероприятие противоречит идеологии Республики Беларусь».

Как сообщила сама Валерия Филиппенко, таким образом она выразила свою гражданскую позицию.

Валерия Филиппенко

«Кураторский час я могу проводить как угодно — и имею право озвучивать свою гражданскую позицию, — объясняет Филиппенко. — Считаю, что День Воли противоречит идеологии, поскольку мы идем демократическим путем. То, что происходит в нашей стране, мне нравится. А то, что происходило в те времена, мне не очень нравится. Я же имею право так считать, правильно?»

Отметим, что остальные кураторы университетских групп посвятили свои часы годовщине трагедии в Хатыни.