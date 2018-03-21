закрыть
21 марта 2018, среда, 21:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Преподавательница Университета культуры: День Воли противоречит идеологии

81
  • 21.03.2018, 18:27
  • 7,728

Валерия Филиппенко провела со своими студентами кураторский час.

Валерия Филиппенко, преподаватель кафедры межкультурного обмена и куратор одной из групп Белорусского государственного университета культуры и искусств, провела со своими студентами кураторский час, пишет nn.by.

Тема неожиданная: «Игнорирование Дня Воли (25 марта), так как данное мероприятие противоречит идеологии Республики Беларусь».

Как сообщила сама Валерия Филиппенко, таким образом она выразила свою гражданскую позицию.

Валерия Филиппенко

«Кураторский час я могу проводить как угодно — и имею право озвучивать свою гражданскую позицию, — объясняет Филиппенко. — Считаю, что День Воли противоречит идеологии, поскольку мы идем демократическим путем. То, что происходит в нашей стране, мне нравится. А то, что происходило в те времена, мне не очень нравится. Я же имею право так считать, правильно?»

Отметим, что остальные кураторы университетских групп посвятили свои часы годовщине трагедии в Хатыни.


популярное за неделю

Мнение

25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович
Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип