Пять причин, почему БГК должен обыграть «Нант» в Бресте 21.03.2018, 20:35

24 марта в 19.30 в «Виктории» мешковцы принимают вице-чемпионов Франции.

Вот уже третий март подряд в Бресте жара не по сезону. Естественно, применительно к гандболу. Местный БГК имени Мешкова снова в нокаут-раунде Лиги чемпионов.

24 марта в 19.30 в «Виктории» мешковцы принимают вице-чемпионов Франции «Нант». Это года два назад говорили про «выход в космос». Теперь, похоже, к подобным выходам в Бресте адаптировались. Игроки БГК имени Мешкова полны решимости этот самый «космос» осваивать, пишет tut.by.

Рассказываем о том, почему БГК должен обыграть французский «Нант» в 1/8 финала. Минимум — 24 марта на своей площадке.

БГК знает, как побеждать французов в Бресте

Фото: БГК имени Мешкова

Вице-чемпион Франции будет гостить в Бресте вслед за соотечественниками из «Пари Сен-Жермен». Все прекрасно помнят, что произошло с братьями Карабатичами и компанией в «Виктории». Сборная мира проигрывала минус десять в первом тайме. После «звездный» коллектив стал заметно активнее и попытался спасти реноме, но мешковцы сдюжили, добыв историческую победу, гарантировавшую им пропуск в 1/8 финала. Делаем вывод, что опыт лигочемпионской победы над французами в «Виктории» у брестчан имеется, причем совсем свежий. Почему бы и не повторить успех?

Лигочемпионский опыт на стороне брестчан

Выход в четвертьфинал и для «Нанта», и для БГК может стать первым в истории команд, но на такой турнирной высоте немаловажную роль играет опыт. Для БГК это уже третья попытка преодолеть стартовый этап нокаут-раунда сильнейшего континентального турнира. Для французов — вторая. На стороне Бреста громадный лигочемпионский опыт. Восемь групповых раундов в обойме мешковцев. Четыре подряд — в последние четыре сезона. В багаже «Нанта» лишь два испытания лигочемпионской группой.

Давление домашней атмосферы

Фото: БГК имени Мешкова

Играть в Бресте приезжим клубам непросто. Это отмечают многие гандбольные специалисты. Потрясающий антураж брестского Дворца спорта, креативный (болельщики Бреста уже дважды побеждали в престижной номинации ЕГФ Fan of the week) и штормовой прибой трибун «Виктории» — все это больше, чем восьмой игрок на площадке. В ключевые моменты матча помощь «домашних стен» становится зачастую определяющей. В «Виктории» уже проигрывали такие гандбольные гранды, как немецкий «Райн Левен», польский «Виве», македонский «Вардар» и французский ПСЖ… «Нант» может и должен стать следующим. Брестские фанаты, уж поверьте, сделают все от них зависящее.

Опыт побеждать «Нант» в плей-офф у мешковцев есть

Сергей Бебешко

Фото: БГК имени Мешкова

Главный тренер БГК знает, как проходить «Нант» и как делать это именно в серии плей-офф. Осенью 2011 года Сергей Бебешко прервал первый в истории «Нанта» европоход. Минское «Динамо», которое возглавлял в ту пору нынешний наставник БГК, по сумме двух матчей (победа в гостях 32:28 и поражение в Минске 34:37) сняло с дистанции Кубка ЕГФ французов и вышло в 1/8 финала. Прекрасно помнят о тех временах и сегодняшние лидеры БГК Сергей Шилович, Дмитрий Никуленков и Денис Рутенко.

«C'est le Brest!»

«C'est la Bérézina!» — «Это Березина!». В современный французский язык название белорусской реки прочно вошло как обозначение полного краха. Почему бы не добавить еще одно подобное устойчивое выражение? Скажем, применительно к гандболу. Ведь если и Нант вслед за Парижем падет в городе над Бугом, в самый раз гостям будет произнести «C'est le Bug!» или «C'est le Brest!». Причем со вторым вариантом сразу же внесем и полную ясность с географической неразберихой, ведь свой Брест есть и во Франции. От Нанта город с таким названием расположен всего в трехстах километрах. Одолеем «Нант» в «Виктории» — и уже точно научим отличать наш город от французского тезки!

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Судя по ажиотажу вокруг матча, уже ясно, что вне зависимости от спортивного результата в Бресте обещает состояться грандиозное событие. Мало в каком виде спорта белорусский клуб третий раз подряд доходит до решающей стадии самого престижного европейского турнира. Предлагаем белорусским любителям спорта в субботу, 24 марта, прильнуть к экранам телевизора, а еще лучше выбраться в Брест на большой гандбол!