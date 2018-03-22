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В Украине массово спасают аистов, которые не долетели до Беларуси

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  • 22.03.2018, 15:01
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Интересно, что некоторые аисты из Беларуси и вовсе перестали улетать на зиму.

По пути из теплых краев из-за затяжной зимы птицы остановились в Украине, но и там вместо весны - снег и мороз, пишет kp.by.

Сотни белых аистов оказались в плену зимы по пути из теплых краев. Птицы прилетели в Украину, а там - мороз и снег, поэтому бедные мигранты не могут найти себе пропитание. Не только волонтеры и простые жители Западной Украины, но и общественные организации, предприятия, органы власти, МЧС подключились к спасению аистов: их прячут в сараях, собирают для них пищу, расчищают поля от снега, стелют солому. Работу, в которую активно включились сотни украинцев, координируют через соцсети.

- Такой массовой проблемы в Беларуси пока нет. Дело в том, что аисты до нас еще не долетели. В Украине остановились как раз птицы, которые летят в Беларусь и на север России. В пути их остановила затянувшаяся зима. Судя по публикациям, в беде оказались молодые, неопытные птицы. Вообще, аист - относительно ранний мигрант, и если бы было теплее, аисты уже достигли бы Беларуси, - объясняет «Комсомолке» специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Максим Немчинов.

Интересно, что некоторые аисты из Беларуси и вовсе перестали улетать на зиму.

- Точечно случаи зимовки аистов у нас уже происходят, и это не единичные случаи. При определенных условиях перелетные виды стараются зимовать на месте. Например, в Минске, в промзоне, уже несколько лет зимует белый аист, негласное прозвище которого - Аист из Шабанов. Его прикормили возле столовой, и он стал оставаться зимовать. Рядом есть незамерзающий водоем, постоянно аиста подкармливают, поэтому птица чувствует себя хорошо и не видит смысла улетать, - рассказывает орнитолог.


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