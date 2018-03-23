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У Павла Северинца родился сын

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  • 23.03.2018, 9:10
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Павел Северинец

Франтишек Северинец появился на свет накануне 100-летия БНР.

У одного из лидеров «Белорусской христианской демократии» Павла Северинца сегодня утром родился сын.

Об этом политик сообщил в «Фейсбуке»:

«Хвала Господу! Спасибо всем, кто молился, друзья! Франтишек Северинец ростом 52 см, весом 3770 родился утром к 100-летию БНР. Родили быстро и вместе. Моя Олечка молодец, боец, рожала сама, молча, даже ничуть разу не крикнула».

Редакция Charter97.org присоединяется к многочисленным поздравлениям!


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