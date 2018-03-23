У Павла Северинца родился сын

У Павла Северинца родился сын5
- 23.03.2018, 9:10
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Франтишек Северинец появился на свет накануне 100-летия БНР.
У одного из лидеров «Белорусской христианской демократии» Павла Северинца сегодня утром родился сын.
Об этом политик сообщил в «Фейсбуке»:
«Хвала Господу! Спасибо всем, кто молился, друзья! Франтишек Северинец ростом 52 см, весом 3770 родился утром к 100-летию БНР. Родили быстро и вместе. Моя Олечка молодец, боец, рожала сама, молча, даже ничуть разу не крикнула».
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